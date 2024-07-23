Пензенец прокатился на машине брата и попал под статью

23.07.2024 | 11:26

В Пензе 32-летний мужчина без спросу прокатился на «Ладе-Приоре» 20-летнего брата и попал под статью. Родственник заявил об угоне.

Молодой пензенец оставил автомобиль на станции техобслуживания, а когда вернулся, транспорта не было. Он обратился в полицию.

Сотрудники выехали на место, опросили свидетелей и нашли угонщика - старшего брата владельца машины.

«Он рассказал, что ключи от автомобиля забрал у матери. Ввел в заблуждение работников станции технического обслуживания, сказав, что родственник просил забрать его транспортное средство. После этого мужчина поехал кататься по Пензе», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Алена Пискунова.

На «Приоре» угонщик добрался до дома сожительницы, где и был задержан.

Возбуждено уголовное дело. Горожанину грозит до пяти лет лишения свободы.