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Общество

В полиции разъяснили, почему снимают посты у домов с больными COVID-19

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В УМВД России по Пензенской области дали официальные комментарии к правилам охраны порядка в период режима повышенной готовности.

В ведомстве напомнили, что полицейские контролируют соблюдение карантина гражданами, прибывшими из-за границы, а также имевшими контакты с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«На протяжении нескольких недель начиная с марта полиция Пензенской области обеспечивала охрану общественного порядка по предписаниям территориального управления Роспотребнадзора при проведении карантинных мероприятий непосредственно возле жилых домов, в которых проживали заболевшие коронавирусом.

По мере истечения срока изоляции посты полиции были сняты. В настоящее время дома, у жильцов которых была выявлена новая инфекция, включены в маршруты патрулирования пеших нарядов ППС и патрульных автомобилей», - пояснили в пресс-службе управления.

Также пензенцам напомнили, что к нарушителям режима карантина, предписанного санитарным врачом, будут приняты административные меры. Сотрудники полиции уже составили ряд протоколов, которые направлены на рассмотрение в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 15 000 до 40 000 рублей.

16 марта главой области был объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все массовые мероприятия отменили, некоторые организации закрылись. 31 марта меры ужесточились: жителям региона рекомендовано оставаться на самоизоляции и покидать свои жилища только в экстренных случаях либо для похода в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор, выгулять животных.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Всем сотрудникам правоохранительных органов почет и уважения,продвижения по службе и крепкого здоровья!Берегите себя и своих близких!

Гость||

А я Дина Черемушкина! У меня великий пост до Пасхи

Гость||

полиция Пензенской области обеспечивала охрану общественного порядка по предписаниям территориального управления Роспотребнадзора при проведении карантинных мероприятий непосредственно возле жилых домов, в которых проживали заболевшие коронавирусом.

Судя по всему, как СМИ молчит ни один полицейский не заразился коронавирусом. Это радует. Но в тоже время настораживает говорят, что очень прилипчевый вирус,а полицейских не берет которые находятся в очаге . Так что же на самом деле это за коронавирус такой. Только гражданское население косит судя по сводкам СМИ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также пензенцам напомнили, что к нарушителям режима карантина, предписанного санитарным врачом, будут приняты административные меры.
А что в Пензе введён КАРАНТИН? Я что-то проспал?

penzainform.ru писал(a):

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 15 000 до 40 000 рублей.
Прежде чем выплатить деньги на штраф, их надо ЗАРАБОТАТЬ. А у нас каждый второй вынужденно отдыхает, и не факт ,что временно. Работодателям сидельцы не нужны, однако.

Гость||

Отсутствие правдивой информации напрягает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

31 марта меры ужесточились: жителям региона рекомендовано оставаться на самоизоляции
Нам рекомендовали за свой счет самоизолироваться

Гость||

Гость писал(a):

Так что же на самом деле это за коронавирус такой. Только гражданское население косит судя по сводкам СМИ?
Телевизионный вирус. Заражает по телеэкрану и с помощью интернета.

Гость||

Ленты повесили, контейнер поставили и пусть сидят. Своих мозгов нет что ли, чтобы осознать всю суть, караулить их зачем 24/7!? Прохожие и так поймут, что карантин.

Гость||

Гость писал(a):

А я Дина Черемушкина! У меня великий пост до Пасхи
Пост дежурной болтуньи конечно велик!

Гость||

у меня деньги закончились после самоизоляции за свой счет. Теперь надо еще и коммуналку оплачивать и прочие радости жизни. Если государство и наш губернатор заботятся о здоровье людей вводите официально карантин и компенсируете в рублях посиделки дома я лично не против буду и сытый и за коммуналку будет чем платить.

Гость||

Сняли посты, потому что блокировать весь подъезд это незаконно и они наконец-то это поняли, видимо есть прецендент и нарвались на юридически подкованных граждан

Гость||

В данном случае эти юридически подкованные граждане - дебилы. Ибо лучше быть живым, чем правым

Гость||

Вот из этой истории с самоизоляцией я еще не разу не видел новость от прокурора области по этому вопросу о законности именно самоизоляции (а не карантина для не которых)

Имя: Гость
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