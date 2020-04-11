В полиции разъяснили, почему снимают посты у домов с больными COVID-19

11.04.2020 | 10:25

В УМВД России по Пензенской области дали официальные комментарии к правилам охраны порядка в период режима повышенной готовности.

В ведомстве напомнили, что полицейские контролируют соблюдение карантина гражданами, прибывшими из-за границы, а также имевшими контакты с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«На протяжении нескольких недель начиная с марта полиция Пензенской области обеспечивала охрану общественного порядка по предписаниям территориального управления Роспотребнадзора при проведении карантинных мероприятий непосредственно возле жилых домов, в которых проживали заболевшие коронавирусом.

По мере истечения срока изоляции посты полиции были сняты. В настоящее время дома, у жильцов которых была выявлена новая инфекция, включены в маршруты патрулирования пеших нарядов ППС и патрульных автомобилей», - пояснили в пресс-службе управления.

Также пензенцам напомнили, что к нарушителям режима карантина, предписанного санитарным врачом, будут приняты административные меры. Сотрудники полиции уже составили ряд протоколов, которые направлены на рассмотрение в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 15 000 до 40 000 рублей.

16 марта главой области был объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все массовые мероприятия отменили, некоторые организации закрылись. 31 марта меры ужесточились: жителям региона рекомендовано оставаться на самоизоляции и покидать свои жилища только в экстренных случаях либо для похода в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор, выгулять животных.