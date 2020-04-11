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Общество

В Пензе готовы к рождению детей, зараженных COVID-19

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Беременных с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным заболеванием, как и других граждан, отправляют в областной центр специализированных видов медицинской помощи.

«На сегодняшний момент на территории Пензенской области имеются беременные женщины с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции. Они находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимое лечение», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

А тех, кому подошло время рожать, ждут в больнице имени Н. Н. Бурденко. Что будет с их малышами, врачи уже знают.

«Мы готовы принять таких младенцев. У нас уже развернуты койки и разработан план мероприятий, если вдруг такое случится», - отметила Марина Воробьева.

Беременных врачи сейчас просят самостоятельно определять график посещений женских консультаций и реже ходить туда, если самочувствие не требует встречи с врачом. С другой стороны, тревожные признаки игнорировать не надо.

Медработникам поручено звонить будущим мамам.

«Конечно, посещение женских консультаций должно быть в экстренных ситуациях либо в те моменты, которые нельзя отложить, например прохождение скринингов. Мы сделали для этого больший промежуток между ультразвуковыми скринингами, между сборами анализов», - рассказал главный врач Пензенского городского родильного дома Денис Бочарников.

Будущие матери, подобно людям пожилого возраста и имеющим хронические заболевания, находятся в особой группе. Это связано с особенностями физиологии.

«У беременных, особенно в последние недели, месяцы, и объем легких меняется, и все метаболические функции. Конечно, они более подвержены микробным, инфекционным поражениям», - пояснил Денис Бочарников.

Многие беременные, которые заняты на предприятиях, не остановивших деятельность в период всеобщей самоизоляции, сейчас спрашивают, могут ли они получить больничный, чтобы не рисковать здоровьем - своим и будущего малыша.

«Трудовым кодексом уже установлены определенные гарантии для беременных женщин. Например, перевод на работу, которая исключает вредные производственные факторы, на усмотрение работодателя, с сохранением среднего заработка.

Кроме того, беременная женщина может воспользоваться еще и отпуском либо взять больничный лист по заболеванию или по его симптомам. На настоящий момент - на 11 апреля - других нормативных актов нет», - констатировала Марина Воробьева.

Известно, что в России уже есть случаи, когда на свет появлялся ребенок, зараженный коронавирусом. В какой момент он заболел - внутриутробно или во время родов, медики сказать пока не берутся.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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