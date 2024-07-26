Городищенскую больницу наказали после выявления случаев кори

26.07.2024 | 19:11

Городищенскую районную больницу оштрафовали за нарушение санитарного законодательства при выявлении кори у пациента.

Острое инфекционное заболевание, характеризующееся высоким уровнем заразности, обнаружили у человека, пребывавшего в стационаре, и у одного из сотрудников.

Сразу же после этого нужно было установить медицинское наблюдение за контактными лицами среди пациентов и персонала, организовать их ежедневный осмотр для быстрого выявления и изоляции, однако никаких мер не приняли.

Кроме того, как оказалось, не все сотрудники больницы, контактировавшие с больными, были вакцинированы от кори, отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За этого Городищенский районный суд назначил учреждению административный штраф в размере 10 000 рублей.

Ранее замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева заявила, что в Пензенской области продолжают регистрировать случаи кори. «Сейчас небольшие очаги есть и в Городищенском районе, и в Пензенском районе, и в Пензе», - отмечала она 16 июля.