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Общество

Городищенскую больницу наказали после выявления случаев кори

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Городищенскую районную больницу оштрафовали за нарушение санитарного законодательства при выявлении кори у пациента.

Острое инфекционное заболевание, характеризующееся высоким уровнем заразности, обнаружили у человека, пребывавшего в стационаре, и у одного из сотрудников.

Сразу же после этого нужно было установить медицинское наблюдение за контактными лицами среди пациентов и персонала, организовать их ежедневный осмотр для быстрого выявления и изоляции, однако никаких мер не приняли.

Кроме того, как оказалось, не все сотрудники больницы, контактировавшие с больными, были вакцинированы от кори, отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За этого Городищенский районный суд назначил учреждению административный штраф в размере 10 000 рублей.

Ранее замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева заявила, что в Пензенской области продолжают регистрировать случаи кори. «Сейчас небольшие очаги есть и в Городищенском районе, и в Пензенском районе, и в Пензе», - отмечала она 16 июля.

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