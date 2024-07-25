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Криминал

Зареченка ударила мать бутылкой по голове, чтобы она не дралась

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В Заречном 33-летняя женщина ударила 60-летнюю мать по голове бутылкой, чтобы та не дралась с ее подругой. За свою выходку дочь может лишиться свободы.

Скандал случился вечером 6 июля в квартире на улице Ленина, рассказал портал «Зарпресса» со ссылкой на специалиста ОВД по Заречному Сергея Яшкина.

Женщины вместе выпивали, но затем мать и подруга горожанки поругались, началась потасовка.

Не сумев их разнять, зареченка ударила родственницу бутылкой от шампанского по голове. Пенсионерка получила травмы, которые были оценены как легкий вред здоровью.

На дочь завели уголовное дело, ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Пензе муж ударил жену стеклянной бутылкой по голове во время ссоры из-за бытовых проблем.

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