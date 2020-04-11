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Общество

Родителям предложили решать вопрос с прививками детей в индивидуальном порядке

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Врачи рекомендуют пензенцам оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Даже болезнь не должна стать поводом выйти на улицу и дойти до поликлиники.

При появлении симптомов заболевания, человеку необходимо вызвать участкового врача или бригаду скорой помощи. Правда не совсем ясно, что делать в том случае, если человеку, к примеру, необходима помощь узкого специалиста.

Сотрудники Министерства здравоохранения Пензенской области разъяснили пензенцам как поступить, если в семье заболел ребенок. По словам исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Галины Гришанович, все детские поликлиники работают сейчас в ограничительном режиме.

«Дети с острыми заболеваниями и температурой обслуживаются на дому, а вот ребятишки с хроническими патологиями, которым необходимо проводить коррекцию лечения, могут вместе с родителями приходить в поликлиники на прием», - сообщила Гришанович.

А вот вопрос с плановыми прививками остается открытым. «Мы предлагаем родителям связываться с участковым врачом, с администрацией поликлиники и решать вопрос индивидуально», - рассказала журналисту 11 канала Марина Воробьева, заместитель министра здравоохранения Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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