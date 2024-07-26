Продажи восстановленных смартфонов растут, а новых - снижаются

26.07.2024 | 13:00

Во всем мире последние несколько лет продажи смартфонов на вторичном рынке стабильно растут, а спрос на новые смартфоны снижается. Динамика компании «МегаФона» аналогична: во II квартале этого года продажи восстановленных смартфонов в розничной сети увеличились более чем вдвое в штуках и почти в 3 раза в деньгах по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В целом в России стоимость среднестатистического восстановленного смартфона за год выросла на 40% : в апреле-июне 2023 года она составляла 16 780 рублей, а во II квартале 2024-го - 23 630 рублей.

Данные продаж объединенной розничной сети компаний «МегаФон» и Yota говорят о том, что на рынке восстановленных смартфонов самыми популярными брендами в России являются Apple и Samsung. Причем если в 2023 году лидировал Samsung, то в I квартале 2024-го вперед вырвался Apple.

По итогам II квартала позиции корейского и американского производителей в натуральном выражении сравнялись: их доли в общем объеме продаж составляют почти по 32%. Тем не менее в денежном выражении по-прежнему Apple впереди.

Среди моделей Apple самыми востребованными стали iPhone 11 (128 Гб), iPhone 12 (128 Гб) и iPhone 12 Pro Max (256 Гб). У Samsung наибольшим спросом пользуются модели Galaxy A12 (64 Гб), Galaxy A10 (32 Гб), входящие в средний ценовой сегмент, а также флагман 2021 года Galaxy S21 Ultra 5G (128 Гб).

После Apple и Samsung место в списке лидеров как в натуральном, так и в денежном выражении заняли смартфоны Xiaomi. В фаворитах у россиян модели Redmi Note 9 (64 Гб), Redmi Note 10S (128 Гб) и Redmi 9 (64 Гб).

Самый высокий прирост в продажах показали смартфоны Realme: год к году они выросли на 357% в штуках и на 345% - в деньгах.

«Мы наблюдаем устойчивый рост вторичного рынка смартфонов. Это происходит по нескольким причинам. В первую очередь, такие смартфоны ничем не отличаются от новых: благодаря тщательной проверке устройств и серьезному процессу восстановления корпуса и внутренних деталей он попадает в руки нового владельца в идеальном состоянии. Кроме того, покупателю важно иметь гарантию на такой товар - мы предоставляем гарантию до 180 дней на все модели восстановленных смартфонов. И третий фактор - сниженная цена», - отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

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