Россиянкам рекомендовали не планировать беременность

11.04.2020 | 15:15

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Пензенской области приостановлено проведение процедуры ЭКО.

По словам заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марины Воробьевой, экстракорпоральное оплодотворение относится к плановым видам медицинской помощи, поэтому его можно отсрочить.

По мнению медиков, в условиях пандемии существует вероятность инфицирования беременной. Женщине придется принимать ряд препаратов, которые окажут неблагоприятное воздействие на плод, закладку органов будущего ребенка.

Точных данных о влиянии коронавируса на деторождение пока нет, однако некоторые эксперты осторожно озвучивают теоретические предположения, что сейчас беременность лучше не планировать.

Такое мнение высказал специалист по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Таких данных определенных нет. Пока ориентировочные, что … на ранних стадиях советуют, даже есть такие советы, что все-таки как-то остерегаться, может быть, не беременеть», - рассказал Малеев в рамках пресс-конференции, сообщает РИА Новости.