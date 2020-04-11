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Общество

Россиянкам рекомендовали не планировать беременность

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Пензенской области приостановлено проведение процедуры ЭКО.

По словам заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марины Воробьевой, экстракорпоральное оплодотворение относится к плановым видам медицинской помощи, поэтому его можно отсрочить.

По мнению медиков, в условиях пандемии существует вероятность инфицирования беременной. Женщине придется принимать ряд препаратов, которые окажут неблагоприятное воздействие на плод, закладку органов будущего ребенка.

Точных данных о влиянии коронавируса на деторождение пока нет, однако некоторые эксперты осторожно озвучивают теоретические предположения, что сейчас беременность лучше не планировать.

Такое мнение высказал специалист по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Таких данных определенных нет. Пока ориентировочные, что … на ранних стадиях советуют, даже есть такие советы, что все-таки как-то остерегаться, может быть, не беременеть», - рассказал Малеев в рамках пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

То рождаемость надо повышать,а теперь совокупляться требуют в контррацептивах ,как же теперь поступать?

Гость||

У работяг нет денег на Эко, к тому же это грех. А рабов вам и так достаточно.

Гость||

Не совокупляться короче. Мраков новых не делать.

Гость||

Нет уж просили - получите.бабло готовьте.

Гость||

Неет, это вы готовьте бабло. Только в школу сейчас нужен не только букварь да лапти, а компьютеризированное рабочее место, аднако.

Гость||

Главная причина не вирус, почти открыто говорят - экономика не айс, не рожайте пока, чтобы потом не валить на государство. Взяли моду, не успеют жить начать вместе, быстрее рожать, ипотеки.., потом нытье - денег нет.

Гость||

воробьёва родителям твоим надо было предохронятся..

Гость||

Так получается, что Алёна Водонаева была права?

Гость||

Гость писал(a):

Взяли моду, не успеют жить начать вместе, быстрее рожать
Бабе надо скорее застолбить козленочка, и потом он с алиментой петли фиг куда сбежит, это на всю жизнь отметина..

Гость||

А тем кто уже очень - очень запланировал?

Гость||

Женщинам надо думать, а не плодить "козлят" от "козлов". Алименты ещё надо выбить и удержать ребёнком нереально, давно уже всем ясно.

Гость||

Еще как реально, и имущество отжать вполне.

Гость||

А главное, спешка нужна сами знаете где, да и б/у козел с приплодом уже на любительницу.

Гость||

Всех на стерилизацию

Гость||

Минздрав, вы ебанулись совсем? Не планируйте жить. У людей может это последний шанс. Работать надо лучше по больным а не плодить инфекцию

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Имя: Гость
Комментарий:

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