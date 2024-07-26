В Пензе молодому человеку не дали упасть с высоты

26.07.2024 | 08:25

Вечером в четверг, 25 июля, в пензенском микрорайоне Терновка произошел инцидент: молодой человек едва не выпрыгнул с 9-го этажа дома № 10 на улице Терешковой.

Видеозапись выложена в Сети. На кадрах видно, что молодой человек сидит на подоконнике в подъезде, свесив левую ногу вниз, и вот-вот упадет.

Автор указала, что молодому человеку на вид около 25 лет.

«Он разбил стекла на лестничной площадке и осколки сбрасывал вниз», - уточняется в сообщении.

Ситуация разрешилась благополучно - вскоре приехала полиция. Стражи порядка вывели парня из подъезда и передали медикам.