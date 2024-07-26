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Общество

Лагерь «Белка» оштрафовали за нарушение санитарных правил

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Суд оштрафовал оздоровительный центр «Белка», в котором дети массово заразились кишечной инфекцией из-за нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

ЧП в «Белке» случилось 28 июня. На плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах, затем 59 отдыхающих родители забрали домой.

Региональный Роспотребнадзор выяснил, что 3 человека из персонала пищеблока работали без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы. А руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело.

В суде прозвучала информация, что еще 18 июня уборочный инвентарь не был промаркирован, а ветошь не просушена. Возле рукомойников отсутствовало мыло, то есть дети не могли как следует помыть руки. В жилой комнате находились 2 ребенка с признаками острой кишечной инфекции: болями в животе, тошнотой, рвотой - и могли контактировать с другими.

Кроме того, дезинфицирующие средства хранились без упаковки в доступном для детей месте.

Представитель «Белки» в судебном заседании полностью признала вину и пояснила, что все нарушения устранены. В свою очередь сторона управления Роспотребнадзора настаивала на привлечении юрлица к административной ответственности.

В итоге суд назначил наказание в виде минимального штрафа - 10 000 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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