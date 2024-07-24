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Криминал

Двое мужчин обманули 46-летнюю пензячку на 8,5 миллиона рублей

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46-летняя пензячка потеряла более 8 500 000 рублей, поверив двум незнакомым мужчинам. Они убедили женщину, что ее деньгам грозит опасность.

Вначале горожанке позвонил человек, представившийся силовиком, и рассказал, что случилась утечка данных, поэтому ей следует отправить сбережения на безопасный счет.

Далее с женщиной связался якобы сотрудник банка. По его указанию пензячка сняла свои деньги, оформила несколько кредитов, а еще одолжила более миллиона рублей у матери. В сумме вышло свыше 8 500 000 рублей - их она перевела на продиктованный счет.

Двое мужчин обманули 46-летнюю пензячку на 8,5 миллиона рублей

Только когда женщина лишилась крупной суммы, она осознала, что глубоко ошиблась, и пошла в полицию.

Двое мужчин обманули 46-летнюю пензячку на 8,5 миллиона рублей

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - рассказала старший следователь ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Дарья Бирюкова.

Мошенников, обманувших пензячку, ищут.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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