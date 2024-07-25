В Пензе нашли серийного похитителя велосипедов

25.07.2024 | 09:44

В Пензе полицейские установили личность похитителя велосипедов. Молодой человек проникал в подъезды и забирал двухколесный транспорт, даже если тот был пристегнут.

Сначала в полицию обратилась 31-летняя пензячка. Она рассказала, что исчез ее велосипед, оставленный на лестничной площадке.

На следующий день аналогичное заявление о преступлении поступило от 19-летнего горожанина. Его велосипед был прицеплен тросом, который злоумышленник повредил.

Полицейские опросили возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, побывали на местах сбыта похищенного. Вскоре злоумышленника нашли. Им оказался 23-летний житель Пензы.

В содеянном молодой мужчина признался. По его словам, велосипеды он похищал, чтобы продавать. До момента задержания злоумышленник успел сбыть только одного из «железных коней», второго полицейские вернули владельцу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.