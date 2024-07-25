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Криминал

В Пензе нашли серийного похитителя велосипедов

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В Пензе полицейские установили личность похитителя велосипедов. Молодой человек проникал в подъезды и забирал двухколесный транспорт, даже если тот был пристегнут.

Сначала в полицию обратилась 31-летняя пензячка. Она рассказала, что исчез ее велосипед, оставленный на лестничной площадке.

На следующий день аналогичное заявление о преступлении поступило от 19-летнего горожанина. Его велосипед был прицеплен тросом, который злоумышленник повредил.

В Пензе нашли серийного похитителя велосипедов

Полицейские опросили возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, побывали на местах сбыта похищенного. Вскоре злоумышленника нашли. Им оказался 23-летний житель Пензы.

В содеянном молодой мужчина признался. По его словам, велосипеды он похищал, чтобы продавать. До момента задержания злоумышленник успел сбыть только одного из «железных коней», второго полицейские вернули владельцу.

В Пензе нашли серийного похитителя велосипедов

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото, видео УМВД России по области
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