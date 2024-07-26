Жительница Сердобского района едва не погибла из-за упреков в пьянстве

26.07.2024 | 08:39

45-летняя жительница Сердобского района была вынуждена обратиться в полицию за защитой после того, как на нее поднял руку 47-летний гражданский муж.

Женщина рассказала стражам порядка, что сожитель злоупотребляет спиртным. Когда он в очередной раз был нетрезв, она начала упрекать его в пьянстве. Между сожителями разгорелся конфликт.

Ссора едва не закончилась трагедией: мужчина схватил нож и метнул в хозяйку, угрожая лишить ее жизни.

«Женщина выбежала на улицу, после чего сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемый признался, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На агрессора возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством он может лишиться свободы на срок до 2 лет.