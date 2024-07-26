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Общество

В Колышлейском районе после жалоб в соцсетях исчезла тлевшая свалка

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В Колышлейском районе после жалоб в соцсетях ликвидировали свалку, расположенную в 300 метрах от кладбища в селе Сущевка.

В Колышлейском районе после жалоб в соцсетях исчезла тлевшая свалка

На территории Названовского сельсовета тлели бытовые отходы и порубочные остатки. Попустительство местной администрации привело к нарушению законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.

В Колышлейском районе после жалоб в соцсетях исчезла тлевшая свалка

Выехав на место, сотрудники прокуратуры убедились в достоверности информации, переданной местными жителями, и внесли представление главе администрации сельсовета.

В Колышлейском районе после жалоб в соцсетях исчезла тлевшая свалка

«Акт удовлетворен, свалка оперативно ликвидирована», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В Нижнем Ломове после возгорания на свалке ввели режим ЧС: горожане стали задыхаться от едкого дыма. На определенный период организовали круглосуточное дежурство, в котором были задействованы пожарные и муниципальный служащий.

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Источник — фото областной прокуратуры
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