В Колышлейском районе после жалоб в соцсетях исчезла тлевшая свалка

26.07.2024 | 13:31

В Колышлейском районе после жалоб в соцсетях ликвидировали свалку, расположенную в 300 метрах от кладбища в селе Сущевка.

На территории Названовского сельсовета тлели бытовые отходы и порубочные остатки. Попустительство местной администрации привело к нарушению законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.

Выехав на место, сотрудники прокуратуры убедились в достоверности информации, переданной местными жителями, и внесли представление главе администрации сельсовета.

«Акт удовлетворен, свалка оперативно ликвидирована», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В Нижнем Ломове после возгорания на свалке ввели режим ЧС: горожане стали задыхаться от едкого дыма. На определенный период организовали круглосуточное дежурство, в котором были задействованы пожарные и муниципальный служащий.