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Учеба

Пензенские родители недовольны дистанционным обучением детей

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Многие пензенские родители на минувшей неделе сорвали голос: школьники перешли на дистанционное обучение, мамам и папам довелось максимально активно поучаствовать в образовательном процессе.

Как свидетельствуют отзывы родителей на форумах и в соцсетях, во многих случаях дистанционное обучение свелось к самостоятельному. Детей оповещают, что нужно прочитать в учебнике и сделать письменно, а потом фотографии выполненных заданий они отсылают учителю по электронной почте.

«Учи.ру и РЭШ висят, не тянут нагрузку, все обучение - на родителях», - поделилась одна из пензенских мам в соцсети. «Номер параграфа и вопросы к нему - вот и все дистанционное учение!» - пожаловалась другая.

Кроме того, не у каждого родителя в Пензенской области есть телефон с выходом в интернет, у многих нет компьютера либо он есть, но детей двое-трое.

Некоторые родители просят задавать только по учебнику и не проводить видеоконференции: когда дома только телефон, много с маленького экрана не увидишь. Другие, напротив, требуют видеоконференций и заявляют, что учителя, отказываясь от такой формы работы и перекладывая все на самостоятельное изучение, боятся показать свой непрофессионализм, ведь родители тоже смогут присутствовать на занятиях.

Одним словом, недовольных очень много.

Корреспондент PenzaInform.ru поинтересовался у родителей учеников разных школ Пензы, как у них организовано дистанционное обучение. Оказалось, везде по-разному. При этом мам и пап, которых процесс устраивает, мало. Даже если им нравится, какой выход нашли учителя, минусов они все равно обнаруживают больше.

Так, мама ученика 1-го класса лицея № 55 сообщила, что у педагога есть свой сайт, куда он выкладывает вспомогательные материалы и видеоуроки. «Очень удобно, сайт не висит. Учитель всегда на связи - и по телефону, и в Viber. Сложности же в нашей семье - с организацией: почему-то получается, что учимся весь день. Как справляются работающие родители, не представляю», - рассказала женщина.

Мама ученика гимназии № 42 поведала, что у ее сына-пятиклассника - стандартные учебные дни, которые начинаются в 8:30 и заканчиваются около 14:00. «Организовано хорошо, идут полноценные уроки. Используется в основном Viber. Учителя отмечают присутствующих, шлют голосовые сообщения, дают ссылки на видео, затем тут же обсуждают просмотренное с детьми. Те по ситуации отвечают либо письменно, либо голосовыми», - поделилась родительница.

Но и минусов немало, добавила она. Некоторые педагоги требуют сделать и показать домашнюю работу до 17:00. Такие строгие рамки вызывают проблемы: у детей нет времени на отдых, да и днем идут кружки в режиме онлайн.

Кроме того, в классе учитель контролирует ситуацию, понимает, кому нужно помочь, а кто уже разобрался в новой теме. «В режиме онлайн, если ребенок скромный и не схватывает на лету, знания проходят мимо», - считает пензячка.

Но это Пенза, областной центр, а в районах ситуация еще печальнее. Так, читательница портала из Городища написала на форуме: «Нет никаких уроков онлайн! Тупо наплодили несколько групп в ВК, каждый учитель свою, и группу в Вайбере. Там скидывают домашние задания. И все! Никто ничего не объясняет. Ладно биология или история - их можно прочитать и понять. А как быть с математикой и физикой?! Физик кинул 120 заданий и сказал, что 15 надо сделать до конца недели. По геометрии тема «Синусы, косинусы, тангенс и котангенс», и надо решить тригонометрические задачи. Я, мать, уже ничего не помню и помочь мало чем могу. Звонила классной - РЭШ не работает и никаких других способов не предлагает. Вот и вся учеба!»

Непросто в сложившейся ситуации и учителям. Одни оказались далеки от технических новинок, другие столкнулись с невозможностью контролировать группы детей дистанционно, третьи переживают за результаты такого обучения.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что ситуация с распространением коронавируса в мире быстро не завершится, эпидемия продлится долго. Пока нет ни специфического лечения, ни вакцины. Анна Попова подчеркнула: когда закончится пандемия в России, не знает и не может прогнозировать никто.

Поэтому неизвестно, когда дети вернутся в школы. В Минпросвещения разрешили региональным властям досрочно закончить учебный год для школьников с 1-го по 8-й класс. Непройденную часть программы в таком случае перенесут на следующий учебный год, а в этом оценки выставят по итогам завершенных четвертей и результатов всероссийских проверочных работ.

Девятиклассники в 2020 году будут сдавать только русский язык и математику. Одиннадцатиклассники изучают дистанционно те предметы, которые нужны им для сдачи единого государственного экзамена. С датами его проведения, кстати, ясности тоже нет.

Тем временем Хабаровский край стал первым регионом России, объявившим о досрочном окончании учебного года. 1−3-е классы там его уже завершили, 4−6-е еще неделю будут заниматься дистанционно, напишут всероссийские проверочные работы и с 20 апреля уйдут на каникулы. 7-е классы закончат 27 апреля. Учащиеся же 8−11-х классов продолжат учиться дистанционно.

В Пензенской области по состоянию на 9 апреля для обучающихся 9-х и 11-х классов рекомендовано завершить учебный год 6 июня 2020-го. Для остальных классов определена дата 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

теперь родители поймут, какие у них "умные" дети, как как "легко" учителям в школах.

Гость||

Нечем понимать. Но ситуация показательна. Интересно, что бы айфончик сказал в этой ситуации.

Гость||

На этой неделе РЭШ отлично работал. Каждый день онлайн- занятия через Zoom.Все отлично проходит!

Гость||

С понедельника сижу честно в самоизоляции всвязи с дистанционным обучением.Реально делаем уроки с утра до вечера. Жесть какая-то.

Гость||

А я Дина Черемушкина! У меня каникулы

Гость||

У нас проходят занятия в Zoom, все отлично . Но всегда есть тупые мамки с такими же «одаренными» детьми, которым все плохо . И дети у них не успевают , и интернет виснет. Они как раз и орут громче всех.

Гость||

Моему ребенку легче так учиться, как сейчас. Потому что в школе самую продуктивную часть дня тратил на уроки, на которых ничего толком не объясняли, а потом вечером надо было самому все разбирать и ДЗ делать. А вечером уже все сложно, усталость. А сейчас он спокойно изучает параграф, смотрит разные видео в интернете и делает задания гораздо легче. У нас нет онлайн уроков и не нужны. Но о некомпетентности некоторых учителей мы теперь знаем, а если ещё онлайн-уроки будут, думаю, разочаруемся до конца.

Гость||

А как быть школьникам в селах, находящихся вне зоны действия мобильных сетей???

Гость||

Если ребёнок на домашнем обучение то должны платить родителям компенсацию!! Домашнее обучение в России регулируется законом «Об образовании» и рядом нормативных актов.Ведь по закону любой труд должен быть оплачен, в том числе и родительский. Норматив ежегодных финансовых затрат на одного учащегося существует и исходя из него получается компенсация. Почему в Пензе молчит Власть, прокуратура? У нас что законы отменили???

Гость||

Гость писал(a):

а если ещё онлайн-уроки будут, думаю, разочаруемся до конца.
Онлайн уроков нет, и вы сразу сделали вывод, что учитель некомпетентный? Это вообще-то к педагогике отношение имеет отдаленно-оформительское, я бы сказала, оболочка.И если нет методики, на что нанизать все свои умения иллюстратора, программиста, дизайнера и администратора, не будет это уроком, и обучения там не будет, поверьте, знаю, о чем говорю. Так что не спешите заявлять, что если учитель не силен в технической области, то он некомпетентный. Так бы у нас давно все программисты, кто игрушки по выращиванию тыквы да разным ковбоям стряпает, вмиг стали учителями.

Гость||

Конечно, не всё гладко, не может быть всё гладко, было бы нечестно- обучение у нас очное. Но здоровье детей - важнее, отдайте ребёнку самы лучший телефон в семье, пусть работает, в целом- кто захотел учиться дистанционно, всё у них нормально, дети под контролем, знания получают. Надо переждать ради общего будущего и быть поспокойнее всем.

Гость||

Гость писал(a):

На этой неделе РЭШ отлично работал.
Он начал работать после того,как от него отказались примерно 80-90% школ.

Гость||

Довольны или нет, другого выбора нет. Поэтому нужно это принять

Гость||

Всё,что связано с российскими разработками сайтов не работает и находится на уровне разработок стран Африки.

Гость||

Придурки, сами сидитевесь день дома у экрана, потом вечер у экрана и так месяцами. Дистанционное обучение - это дерьмо во всех смыслах и со всех сторон.

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Имя: Гость
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