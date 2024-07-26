Пензенская область приняла юных спортсменов из Белгорода

26.07.2024 | 12:30

В пятницу, 26 июля, в Пензенский область прибыли юные спортсмены из Белгорода. Сурский край принял 53 ребенка, 4 тренеров и сопровождающих.

Детей в возрасте от 9 до 17 лет разместят во дворце спорта «Олимпийский» и комплексе «Ахуны». Среди юных спортсменов - представители гандбола и художественной гимнастики.

Первые будут готовиться к выступлениям на первенстве страны, а вторые - на всероссийских соревнованиях на призы РФСО «Локомотив», рассказали в правительстве Пензенской области.

Для прибывших созданы все условия, чтобы им было комфортно заниматься.

«Пусть ребята живут мирной жизнью вдали от обстрелов. В родную Белгородскую область дети вернутся, когда ситуация нормализуется», - отмечал ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.