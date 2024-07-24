Пензячка решила не платить в магазине и попала под статью

24.07.2024 | 13:22

23-летняя пензячка набрала в супермаркете товара более чем на 16 000 рублей, не оплатила его на кассе и стала фигуранткой уголовного дела.

О пропаже косметики и продуктов в полицию сообщил директор торговой точки. На место выехала следственно-оперативная группа.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, подозреваемую нашли.

Девушку доставили в отдел. Выяснилось, что она уже была судима. Горожанка во всем призналась и раскаялась.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила дознаватель ОМВД России по Пензенскому району Александра Князева.