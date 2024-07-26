Для зоны у памятника Первопоселенцу заказали скамейки с урнами

26.07.2024 | 16:24

В Пензе заказали скамейки для зоны у памятника Первопоселенцу на улице Кирова. Они будут с коваными элементами и урнами.

4 таких комплекта - по 34 000 рублей каждый - обойдутся в 136 000 (127 908 выделяется из федерального бюджета, 1 292 - из областного и 6 800 - из городского), сообщается на портале госзакупок.

Скамейки изготовит и смонтирует пензенское ООО «Дизайн Стали». Срок завершения работ - до 1 октября.

Той же фирме заказали ограждение и архитектурную подсветку памятника Первопоселенцу - за 7 975 400 рублей. Установка должна быть выполнена до 1 ноября.

О благоустройстве территории возле памятника Первопоселенцу заговорили 5 июля. В тот день на объекте прошло совещание.

Помимо обновления забора, реставрации его исторических элементов и установки скамеек со светильниками и урнами, запланированы ремонт лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, и мощение тротуарной плиткой отрезка от дома № 5 до дома № 13 на улице Кирова.