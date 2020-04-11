Сетевое издание|18+|Суббота|11 апр 2020|12:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  82.37  |  $  75.24

Общество

Оперативный штаб: Новых случаев подтверждения коронавируса нет

Печать

По состоянию на субботу, 11 апреля, в Пензенской области новых подтвержденных случаев коронавируса нет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в Telegram.

10 апреля в регионе насчитывалось 67 человек с коронавирусом. Заболевание подтвердилось у жителей Пензы, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина и Никольска.

Среди пациентов оказался 9-летний ребенок. Он госпитализирован вместе с мамой, у которой также тест на COVID-19 дал положительный результат.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 7 624 человека, проведено 8 149 исследований. В лабораториях лечебной сети прошло 1 615 исследований, обследовано 1 438 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Дайте пжалста имя канала Черемушкиной

Гость||

состоянию на субботу, 11 апреля, в Пензенской области новых подтвержденных случаев коронавируса нет.

Ну и отлично. Случаев нет - всем на работу с понедельника!

Гость||

Число выявленных по стране за сутки немного снизилось. Хоть это радует. А что ещё нас ждёт впереди - одному Богу известно. И самому вирусу...

Гость||

Не случаев нет, а подтверждения из Москвы. Поток тестов возрос во много раз, в Москве просто не успевают их обрабатывать. До Пензы очередь пока не дошла.

Гость||

Гость писал(a):

А что ещё нас ждёт впереди - одному Богу известно.
какому именно? Восточно-иудейскому, который должен в этом году схождение огня перенести?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

новых подтвержденных случаев коронавируса нет.
Конечно нет, выходные ведь. Вот в понедельник и осчастливят

Гость||

Люди соблюдайте самоизоляцию, не повторяйте ошибки Италии и США

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
новых подтвержденных случаев коронавируса нет.
Конечно нет, выходные ведь. Вот в понедельник и осчастливят
Во вторник. В понедельник только считать сядут эти слоупоки мордовские

Гость||

Гость писал(a):

Люди соблюдайте самоизоляцию, не повторяйте ошибки Италии и США
Мы люди подневольные. Скажет барин "на работу" - пойдём на работу.

Гость||

Ау, Дина, а сколько прибавилось с подозрением? Например из Никольска.

Гость||

Гость писал(a):

Ну и отлично. Случаев нет - всем на работу с понедельника!
Погоди радоваться. У нас у нас кучками выдаот, день-два нет, а потом кучка. Не удивлюсь, если в понедельник человек 20добавится.

Гость||

Когда биржа будет платить по безработицы?

Гость||

— Вам не кажется, что власти держат нас за идиотов?

— Более того! Мне кажется, что они не ошибаются.))

Гость||

Сейчас брат из москвы видео с телефона прислал, он там на вахте водилой работает, вахта закончилась - домой не отпускают, велели 2 недели в вагончике сидеть. Так вот он из кабины своей скании снял: огромная очередь из карет скорой помощи к больнице. Штук 70, больных подвозят, не успевают принимать.

Гость||

Гость писал(a):

Штук 70, больных подвозят, не успевают принимать.
Именно вирус постарался? в МСК 13 лямов людей.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте