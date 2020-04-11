Оперативный штаб: Новых случаев подтверждения коронавируса нет

11.04.2020 | 11:17

По состоянию на субботу, 11 апреля, в Пензенской области новых подтвержденных случаев коронавируса нет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в Telegram.

10 апреля в регионе насчитывалось 67 человек с коронавирусом. Заболевание подтвердилось у жителей Пензы, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина и Никольска.

Среди пациентов оказался 9-летний ребенок. Он госпитализирован вместе с мамой, у которой также тест на COVID-19 дал положительный результат.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 7 624 человека, проведено 8 149 исследований. В лабораториях лечебной сети прошло 1 615 исследований, обследовано 1 438 человек.