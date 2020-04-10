Главное о коронавирусе в Пензе и области за 10 апреля

Жители дома № 35 на улице Карпинского целую неделю не знали, что их подъезд на карантине.
Пензенским школьникам сообщили, когда для них закончится учебный год, скомканный из-за самоизоляции.
Несколько пензенских врачей были госпитализированы с подозрением на коронавирус.
Названы районы Пензенской области, где зафиксированы новые случаи коронавируса.
Из-за нехватки масок их начали шить при храмах и церквях.
В Пензе коронавирусом заразился ребенок.
В Заречном резко возросло количество больных коронавирусом.
В Заречном начали вылавливать несовершеннолетних без родителей.
Пензенцам рекомендовали не ходить друг к другу в гости.
МФЦ прорывают блокаду самоизоляции и возобновляют работу.
Пензенцам грозят штрафом в 30 000 рублей за нарушение режима самоизоляции.
Жители областного центра не боятся штрафов и выходят на улицы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Сбербанк выкупили под корону. Собянин бардюры и плитку меняет. Режим в Москве ужесточают на пасхальную неделю. Снова кошмарят цифрами, но ни одного видео нет из коммунарки. Кошмарят народ артистами типа болели или переболели. Но диагноза, эпикриза не показали.
Но навсегда идёт агитация за новую Конституцию:)
РФ с арабами типам договорились по нефти рубль отскочил до 73 с копейками.
Вот расклад за неделю!
Убойная закашмаривания населения идёт на выходные.
В следующую пятницу перед пасхой исключительный дебилизм будет по режиму. И передачи на ТВ не смотрите не кошмарьтесь. Здоровее будете.
Всем добра и здоровья! Если перестаните платить за тв и интернет, то Вас не отключат :))) зомби нужны.