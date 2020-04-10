Главное о коронавирусе в Пензе и области за 10 апреля

10.04.2020 | 23:13

Жители дома № 35 на улице Карпинского целую неделю не знали, что их подъезд на карантине.

Пензенским школьникам сообщили, когда для них закончится учебный год, скомканный из-за самоизоляции.

Несколько пензенских врачей были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Названы районы Пензенской области, где зафиксированы новые случаи коронавируса.

Из-за нехватки масок их начали шить при храмах и церквях.

В Пензе коронавирусом заразился ребенок.

В Заречном резко возросло количество больных коронавирусом.

В Заречном начали вылавливать несовершеннолетних без родителей.

Пензенцам рекомендовали не ходить друг к другу в гости.

МФЦ прорывают блокаду самоизоляции и возобновляют работу.

Пензенцам грозят штрафом в 30 000 рублей за нарушение режима самоизоляции.

Жители областного центра не боятся штрафов и выходят на улицы.