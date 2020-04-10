Сетевое издание|18+|Суббота|11 апр 2020|00:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+2oC
Завтра | Снег |
  82.37  |  $  75.24

Общество

Главное о коронавирусе в Пензе и области за 10 апреля

Печать

Жители дома № 35 на улице Карпинского целую неделю не знали, что их подъезд на карантине.

Пензенским школьникам сообщили, когда для них закончится учебный год, скомканный из-за самоизоляции.

Несколько пензенских врачей были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Названы районы Пензенской области, где зафиксированы новые случаи коронавируса.

Из-за нехватки масок их начали шить при храмах и церквях.

В Пензе коронавирусом заразился ребенок.

В Заречном резко возросло количество больных коронавирусом.

В Заречном начали вылавливать несовершеннолетних без родителей.

Пензенцам рекомендовали не ходить друг к другу в гости.

МФЦ прорывают блокаду самоизоляции и возобновляют работу.

Пензенцам грозят штрафом в 30 000 рублей за нарушение режима самоизоляции.

Жители областного центра не боятся штрафов и выходят на улицы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Сбербанк выкупили под корону. Собянин бардюры и плитку меняет. Режим в Москве ужесточают на пасхальную неделю. Снова кошмарят цифрами, но ни одного видео нет из коммунарки. Кошмарят народ артистами типа болели или переболели. Но диагноза, эпикриза не показали.

Но навсегда идёт агитация за новую Конституцию:)

РФ с арабами типам договорились по нефти рубль отскочил до 73 с копейками.

Вот расклад за неделю!

Убойная закашмаривания населения идёт на выходные.

В следующую пятницу перед пасхой исключительный дебилизм будет по режиму. И передачи на ТВ не смотрите не кошмарьтесь. Здоровее будете.

Всем добра и здоровья! Если перестаните платить за тв и интернет, то Вас не отключат :))) зомби нужны.

Гость||

55 статью читай. писака оболваненнвй

Гость||

У нас соседи гостей навели , видимо победу над эпидемией отмечают. А вот интересно, когда полиции будет меньше чем карантинных подъездов, тогда что будет.

Гость||

Надо Карпинскую в Итальянскую улицу переименовать. Итальянский квартал!

Гость||

11.04.2020 00:02|

У нас соседи гостей навели , видимо победу над эпидемией отмечают.

Прально делают. Жить надо, а не боятся!

У меня сосед боялся, машина сбила. Судьба, не от короны в больницу так от дтп!

Гость||

Админ, откуда в тексте поста про Карпинского 35? 4 подъезда были на карантине у дома Карпинского 33! Вот так админы и рождают фейки!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте