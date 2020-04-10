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Общество

У четырех зареченцев первые тесты на коронавирус оказались положительными

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В Заречном еще у четырех человек первичные тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. В настоящий момент диагноз ожидает подтверждения или опровержения от референс-центра в Москве.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели двое жителей закрытого города.

«Три подъезда, где живут заболевшие и первично положительные пациенты, находятся на карантине. При благополучном истечении 14-дневного срока карантин снимут. Если будут еще заболевшие, карантин продлят», - приводит слова главы города Олега Климанова портал «Заречье сегодня».

13 апреля в городе введут дополнительные ограничительные меры. Выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него будет осуществляться по согласованию с администрацией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

К ним батюшка на дом не приходил с новой услугой на дому?

Гость||

закрыть этот лосятник совсем, достали они уже...

Гость||

Гость писал(a):

закрыть этот лосятник совсем, достали они уже...
Размечтались. Их в Пензу на лечение везут, как будто тут своей заразы мало.

Гость||

а почему про Пензу нет такой информации ? сколько количество первичных тестов положительное ?

Гость||

Да тысяча и болеем походу. В беларусь приехало 25 человек на работы из Нижнего Тагила, все с вирусом, а по статистике у них вообще всё чисто. Мы же в раше живём...тут врать как дышать.

Гость||

Заварите ворота! Немедля!

Гость||

просто этот вирус-заразнее. И шанс подхватить вирус больше, чем стать самоубийцей

Гость||

10.04.2020 11:16|

просто этот вирус-заразнее. И шанс подхватить вирус больше, чем стать самоубийцей

В Зарике на панике прибавится преступлений. Идиоты если бы это было бы так опасно молчание было бы. А баранов специально на панику толкают.

Гость||

Пиво разливное закройте от него одна зараза

Гость||

А я Дина Черемушкина! В Заречном ни разу не была.

Гость||

Поверь, ниче не потеряла от того, что не была там.

Гость||

Гость писал(a):

Пиво разливное закройте от него одна зараза
+498725

Гость||

Что же это за тесты такие: то положительные, а то могут и не подтвердиться?

Гость||

Гость писал(a):

А я Дина Черемушкина! В Заречном ни разу не была.
Опять Заречный прославился!

Гость||

Ну вот, из Пензы уже привезли работающие.

И что тогда город закрывать? На деле, все равно снуют как челноки весь день.

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Имя: Гость
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