У четырех зареченцев первые тесты на коронавирус оказались положительными

10.04.2020 | 10:41

В Заречном еще у четырех человек первичные тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. В настоящий момент диагноз ожидает подтверждения или опровержения от референс-центра в Москве.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели двое жителей закрытого города.

«Три подъезда, где живут заболевшие и первично положительные пациенты, находятся на карантине. При благополучном истечении 14-дневного срока карантин снимут. Если будут еще заболевшие, карантин продлят», - приводит слова главы города Олега Климанова портал «Заречье сегодня».

13 апреля в городе введут дополнительные ограничительные меры. Выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него будет осуществляться по согласованию с администрацией.