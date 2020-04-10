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Общество

В Заречном родителей гуляющих по улицам подростков призовут к ответу

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В Заречном сотрудники психолого-социального центра «Надежда» ежедневно навещают семьи с детьми, находящимися в социально опасном положении.

Они беседуют с родителями о важности соблюдения взрослыми и детьми режима самоизоляции. Если в момент посещения ребенка не оказывается дома, информация передается в отделение по делам несовершеннолетних. За несколько таких нарушений родителей могут привлечь к ответственности.

Каждый вечер с 19:00 до 22:00 сотрудники городской комиссии по делам несовершеннолетних и полицейские выходят в рейды. Они проходят по местам, где до введения режима повышенной готовности массово собиралась молодежь: паркам, скверам, зонам отдыха, дворам, площадкам возле торговых центров.

При обнаружении на улицах горожан с детьми участники рейда вручают им информационные памятки и разъясняют важность нахождения ребенка дома.

«Если же в ходе рейда выявлен несовершеннолетний, находящийся на улице без взрослых, он доставляется к родителям. Их предупреждают, что в случае повторного выявления подобного факта им грозит административная ответственность в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей», - сообщается на сайте администрации Заречного.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А священник по вызову,под медконтролем ходит или как?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они беседуют с родителями о важности соблюдения взрослыми и детьми режима самоизоляции
Хватит уже этого лицемерия. Вот это вчера было https://www.penzainform.ru/news/useful/2020/04/09/tretij_rebenok_antona_i_viktorii_makarskih_budet_volej_boga.html

и никто о вирусе не вспомнил. Перестаньте делать из нас дураков.

Гость||

Р-рясь...

Ответка прилетела!

Гость||

Гость писал(a):

Хватит уже этого лицемерия. Вот это вчера было

Нет, это запись от 14 МАРТА.

Имя: Гость
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