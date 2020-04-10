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Общество

Пензенцев попросили не гулять и не ходить друг к другу в гости

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В пятницу, 10 апреля, пензенский оперативный штаб обратился к жителям области с просьбой оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.

«Коронавирусу все равно, какого вы возраста, пола и социального положения. Не стоит гулять по улицам; в магазин и аптеку нужно ходить только по необходимости. Старайтесь не контактировать с пожилыми родственниками – это особая группа риска. Не нужно ходить в гости к друг другу», - рекомендовали в штабе.

По данным на пятницу, 10 апреля, в регионе зафиксировано 67 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 человек выздоровел, 1 скончался. В настоящий момент 3 больных находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пациенты, у которых обнаружился опасный вирус, являются жителями Пензы, Бессоновки, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина, Никольска, Заречного, Кузнецка, Наровчата, Белинского и Городищенского районов. Заболевшие – люди разного возраста, в том числе и 9-летний ребенок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А я Дина Черемушкина! Хожу только по необходимости, даже в туалет.

Гость||

Как пятница, призывы сидеть дома, трюки от сми. Предлагаю съездить на экскурсию посмотреть на больных короной. В прямом эфире. На всю Россию показать.

Гость||

Вводите ЧС, а потом просите. Очень хорошо звучат просьбы такие от властных бездельников, которые получают от 100т.р. и выше, и, конечно же, могут себе позволить и дома посидеть.

Гость||

Сидите дома и оставьте в покое Черемушкину надоели уже

Гость||

Для своих даже Засека работает.

Гость||

Сидите дома. Сценарий развития событий как в Италии и США нам в России не подходит. Если хотите, пройдитесь до КИМа, может быть, пыл критиканства поубавится.

Гость||

10.04.2020 14:27|

Сидите дома и оставьте в покое Черемушкину надоели уже

А я Дина Черемушкина! Покой мне только снится, я даже самоизолировался от сна боюсь во сне на улицу выйти!

Гость||

Когда не дай бог введут ЧС ты даже на балкон не выйдешь. Жрать им нечего экономить надо а не пиццы с шашлыками жрать и водяру с пивом.

Гость||

Ешьте гречку

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Старого Демкина (Шемышейский район),
А на 7 ключей святых со всей страны заразу тащили?

Гость||

какая самоизоляция. На дачу надо.

Гость||

...не пиццы с шашлыками жрать и водяру с пивом. А зависть плохое чувство, даже белая!

Гость||

Гость писал(a):

а не пиццы с шашлыками жрать и водяру с пивом.
Не захлебнись слюнями от зависти.

Гость||

Читаю все комметы и думаю,никто из вас не сидел в карантине не знаете,как трудно находиться в закрытом пространстве.Это очень тяжело поэтому люди и идут на улицу и я их понимаю

Гость||

Где теплицу купить все закрыто

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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