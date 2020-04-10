Пензенцев попросили не гулять и не ходить друг к другу в гости

В пятницу, 10 апреля, пензенский оперативный штаб обратился к жителям области с просьбой оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.
«Коронавирусу все равно, какого вы возраста, пола и социального положения. Не стоит гулять по улицам; в магазин и аптеку нужно ходить только по необходимости. Старайтесь не контактировать с пожилыми родственниками – это особая группа риска. Не нужно ходить в гости к друг другу», - рекомендовали в штабе.
По данным на пятницу, 10 апреля, в регионе зафиксировано 67 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 человек выздоровел, 1 скончался. В настоящий момент 3 больных находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Пациенты, у которых обнаружился опасный вирус, являются жителями Пензы, Бессоновки, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина, Никольска, Заречного, Кузнецка, Наровчата, Белинского и Городищенского районов. Заболевшие – люди разного возраста, в том числе и 9-летний ребенок.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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