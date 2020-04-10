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Общество

Штрафы не пугают: пензенцы перестали соблюдать режим самоизоляции

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На улицах областного центра стало гораздо больше людей и автомобилей. Об этом пишут и говорят не только сами пензенцы. По данным сервисов Яндекса, «индекс самоизоляции» в городе неуклонно падает начиная с 6 апреля. Похожая тенденция наблюдается во многих крупных российских городах.

Сегодня, 10 апреля, «индекс самоизоляции» в Пензе такой же, как и вчера. Он составляет всего 2,9 балла. Пик нахождения горожан дома пришелся на воскресенье 5 апреля. Тогда он составлял 4 балла.

Некоторые связывают падение индекса с тем, что губернатором Пензенской области был расширен список предприятий, которые могут продолжить работу во время действия режима самоизоляции.

А вот пользователи соцсетей уверены, что выходить людей из дома заставляет нужда. "Ну сколько можно в четырех стенах сидеть? У меня ребенок, он свежего воздуха и солнца хочет", "А кто за меня работать будет...", "Коммуналку плати, а где деньги брать? Вы как хотите, а я на работу", - пишут в крупных городских интернет-сообществах пензенцы.

Не пугают горожан и штрафы. От 1 000 до 30 000 рублей могут заплатить те, кто нарушит правила поведения во время режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В стране такие ограничительные меры утверждены указом президента, в Пензенской области - постановлением губернатора.

В период режима самоизоляции сотрудники Росгвардии совместно с полицией следят за общественным порядком в штатном режиме. Выходят в рейды и представители исполнительных органов власти.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Надо жить в частном доме. И изоляция не заметна.

Гость||

Потому что народ понял что их обманули. Как обычно по телевизору наобещал с три короба. А в реале ничего не дадут.

Гость||

Карантин есть? Нет. Раз его нет - значит угроза заболевания не больше, чем обычно.

Гость||

Раз в понедельник сказали выйти, конец самоизоляции!

Гость||

Юридическое обоснование есть?Это карантин или что?По моему все просто положили прибор на эту самоизоляцию.И любой штраф можно оспорить в суде.

Гость||

Раз в понедельник сказали выйти на работу, конец самоизоляции!

Гость||

Потому что почти все работали и работают, а после рабочего дня почему-то должны сидеть дома.

Имя: Гость
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