Штрафы не пугают: пензенцы перестали соблюдать режим самоизоляции

10.04.2020 | 19:31

На улицах областного центра стало гораздо больше людей и автомобилей. Об этом пишут и говорят не только сами пензенцы. По данным сервисов Яндекса, «индекс самоизоляции» в городе неуклонно падает начиная с 6 апреля. Похожая тенденция наблюдается во многих крупных российских городах.

Сегодня, 10 апреля, «индекс самоизоляции» в Пензе такой же, как и вчера. Он составляет всего 2,9 балла. Пик нахождения горожан дома пришелся на воскресенье 5 апреля. Тогда он составлял 4 балла.

Некоторые связывают падение индекса с тем, что губернатором Пензенской области был расширен список предприятий, которые могут продолжить работу во время действия режима самоизоляции.

А вот пользователи соцсетей уверены, что выходить людей из дома заставляет нужда. "Ну сколько можно в четырех стенах сидеть? У меня ребенок, он свежего воздуха и солнца хочет", "А кто за меня работать будет...", "Коммуналку плати, а где деньги брать? Вы как хотите, а я на работу", - пишут в крупных городских интернет-сообществах пензенцы.

Не пугают горожан и штрафы. От 1 000 до 30 000 рублей могут заплатить те, кто нарушит правила поведения во время режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В стране такие ограничительные меры утверждены указом президента, в Пензенской области - постановлением губернатора.

В период режима самоизоляции сотрудники Росгвардии совместно с полицией следят за общественным порядком в штатном режиме. Выходят в рейды и представители исполнительных органов власти.