Врач: Донорам противопоказаны татуировка и пирсинг

20.04.2024 | 11:33

В субботу, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Однако не все могут сдавать кровь и ее компоненты. Об этом рассказала врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Светлана Лукьяненко.

«Есть ряд противопоказаний к донорству: постоянных, то есть независящих от давности заболевания и результатов лечения, и временных - действующих лишь определенный срок», - уточнила она.

Постоянными противопоказаниями являются инфекционные и паразитарные болезни, онкологические процессы, болезни крови. Также к ним относятся сердечная недостаточность, заболевания почек или печени.

Абсолютные показания для отвода от донации - алкогольная и наркологическая зависимости.

Временные противопоказания в зависимости от причины имеют различные сроки. Самыми распространенными запретами являются:

- нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (120 календарных дней после процедуры);

- ангина, грипп, ОРВИ, лечение антибиотиками или другими препаратами, которые могут негативно влиять на состав крови (30 дней после выздоровления);

- период беременности и лактации (1 год после родов, 90 календарных дней после окончания лактации);

- прививки (убитыми вакцинами - 10 дней, живыми - 1 месяц).

Светлана Лукьяненко напомнила: донором может стать здоровый человек, достигший возраста 18 лет весом больше 50 кг, не имеющий противопоказаний и патологий. Решение о допуске к донации принимает врач Пензенского областного клинического центра крови по результатам предварительного лабораторного обследования.