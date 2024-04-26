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Общество

Сжигая траву, дачники могут потерять здоровье и урожай

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Сжигание травы может нанести серьезный ущерб здоровью человека и окружающей среде. В процессе горения выделяется крайне токсичное вещество диоксин.

Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Диоксин раздражает дыхательную систему, провоцируя аллергию. Кроме того, горящая прошлогодняя трава снижает плодородие почвы, а следовательно, есть риск потерять урожай. Под угрозой находятся и многолетние растения, которые находятся поблизости: они начинают болеть и погибают.

Никита Чаплин рекомендует собирать траву и утилизовывать ее. По его словам, одним из наиболее популярных альтернативных способов избавиться от травы является ее переработка в органические удобрения. Этот метод даст возможность добиться максимальной отдачи от земли, повысить урожайность и качество посадок.

«Поэтому лучше бороться с травой правильно», - подытожил Чаплин.

Ранее в ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили, что сжигать отходы на участке можно в яме не менее 30 см глубиной и не более 1 м в диаметре, расположенной как минимум в 15 м от построек. А если использовать металлическую емкость, то расстояние допустимо сократить вдвое - до 7,5 м.

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