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Общество

Диетолог: Зевота и смех помогают бороться со стрессом

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Хронический стресс может препятствовать снижению веса, даже если человек правильно питается и занимается спортом.

Об этом радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физкультуры Зоя Богданова.

«Если вы правильно питаетесь, стараетесь много двигаться, но жировая масса не уходит, то, скорее всего, это связано с тем, что у вас высокий уровень стресса. Из-за этого в крови значительно повышается количество гормона кортизола. А при таких условиях распад липидов невозможен», – предупредила она.

Диетолог считает, что снизить уровень стресса помогают смех или зевота.

«Смех сжигает калории - 20-40 калорий за десять минут. Старайтесь больше улыбаться, чаще вспоминать смешные моменты и быть позитивно настроенным. При смехе напрягаются мышцы, снижается уровень кортизола в крови. Смех позволяет снизить уровень стресса, так же как и зевота. Зевота расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола», - пояснила Зоя Богданова.

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Источник — фото pixabay.com
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