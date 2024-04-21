На базе поликлиники № 1 открылся центр онкологической помощи

21.04.2024 | 12:35

На базе городской поликлиники № 1 на улице Набережная Реки Мойки, 51, открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«За данным центром закреплены пациенты поликлиники № 1, 8, 9 и 11 общей численностью более 90 000 человек, 5 000 из которых стоят на учете по онкологическим заболеваниям», - сообщила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Анастасия Акжигитова.

Пензенцы смогут провериться на наличие новообразований, пройти КТ, ММГ, УЗИ, эндоскопию и биопсию. Для пациентов будет работать дневной стационар.

«В городской поликлинике № 1 есть все ресурсы для диагностики и для последующего лечения онкобольных», - отметили в минздраве.

Осенью 2023-го в учреждение поступила эндоскопическая видеостойка за 3 000 000 рублей. Устройство относится к самым современным системам визуализации и диагностики.