На базе поликлиники № 1 открылся центр онкологической помощи

На базе городской поликлиники № 1 на улице Набережная Реки Мойки, 51, открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«За данным центром закреплены пациенты поликлиники № 1, 8, 9 и 11 общей численностью более 90 000 человек, 5 000 из которых стоят на учете по онкологическим заболеваниям», - сообщила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Анастасия Акжигитова.
Пензенцы смогут провериться на наличие новообразований, пройти КТ, ММГ, УЗИ, эндоскопию и биопсию. Для пациентов будет работать дневной стационар.
«В городской поликлинике № 1 есть все ресурсы для диагностики и для последующего лечения онкобольных», - отметили в минздраве.
Осенью 2023-го в учреждение поступила эндоскопическая видеостойка за 3 000 000 рублей. Устройство относится к самым современным системам визуализации и диагностики.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀