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Общество

Почти 5 000 пензенских медиков получили увеличенные выплаты

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В Пензенской области 4 976 медиков, которые работают в селах, районных центрах и малых городах, получили в апреле повышенные выплаты.

Их размер увеличился с 1 марта этого года. В населенных пунктах, где живет менее 50 000 человек, врачам теперь положена социальная выплата до 50 000 рублей, среднему медперсоналу - до 30 000 рублей. В населенных пунктах с численностью от 50 000 до 100 000 человек размер материальной помощи у врачей вырос до 29 000 рублей, у медперсонала - до 13 000 рублей.

«Специальная социальная выплата полагается медикам центральных, районных и участковых больниц, Федерального медико-биологического агентства, а также работникам станций и отделений скорой медицинской помощи. Ее размер составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста, вида организации и численности населенного пункта», - напомнили в региональном отделении Социального фонда России.

С начала этого года пензенское отделение СФР перечислило выплаты более чем 8 100 медработников на сумму свыше 289 млн рублей.

Чтобы получить деньги, медикам не нужно подавать заявление или оформлять справки. Информацию в СФР ежемесячно передают сами медучреждения.

«Уведомление о начислении выплаты поступает медицинскому работнику в личный кабинет на портале госуслуг. Средства на его счет перечисляются в течение 7 рабочих дней со дня получения сведений отделением СФР», - добавили в фонде.

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