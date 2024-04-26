В Пензе только 30% школьных бассейнов исправны

26.04.2024 | 11:03

Около 30 школ в Пензе располагают бассейнами, однако в рабочем состоянии находятся только 30% из них. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Каленов на сессии гордумы в пятницу, 26 апреля.

«Почему из 30 бассейнов только 9 у нас работает?» - удивились депутаты.

Каленов сообщил, что часть сооружений закрыты, поскольку требуют капремонта.

«Замену труб, ремонт самих чаш. Поэтому вопрос этот очень актуален», - пояснил он.

Каленов также отметил, что составлены сметы на работы составлены.

Депутат Сергей Лукичев посетовал, что за 4 года работы думы вопрос о ремонте бассейнов в школах ни разу не ставился, никто не просил выделить деньги на решение проблемы, и выразил пожелание, чтобы к 1 сентября сооружения привели в рабочее состояния.

В начале апреля этого года родители учеников школы № 71 сообщили о массовом отравлении детей в бассейне. Работу объекта приостановили, специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование: взяты пробы воды и воздуха, проверен микроклимат в помещении.