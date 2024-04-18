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Общество

В Пензе пациентов с осложнениями после травм ждут на реабилитацию

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В пензенском травматологическом пункте, расположенном на улице Пионерской, 4, по средам с 16:00 до 19:00 проводится прием пациентов, нуждающихся в восстановлении после травм или операций на опорно-двигательном аппарате.

«Мы открыли амбулаторный прием для пациентов, которые нуждаются в медицинской реабилитации. В первую очередь ждем тех, у кого после травм остались последствия в виде ограничений пассивных движений в суставе, мышечных контрактур», - пояснил заведующий отделением медицинской реабилитации № 1 клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Денис Нестеров.

По его словам, после осмотра врач примет решение, в какой форме пациенту требуется специализированное восстановление, в круглосуточном или дневном стационаре.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области уточнили, что попасть на прием к врачу по медицинской реабилитации можно следующими способами:

- записаться через портал «Пенза-доктор.рф»;

- с помощью врача из поликлиники, к которой прикреплен пациент;

- переводом из отделения травматологии в отделение медицинской реабилитации по показаниям.

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Источник — фото областного минздрава
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