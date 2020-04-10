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Общество

В Пензе православные добровольцы занялись пошивом медицинских масок

Печать

В Пензе православные волонтеры бесплатно шьют для нуждающихся маски. Их изготавливают из хлопковой ткани, сложенной в несколько слоев. После стирки и обработки паром изделиями можно вновь пользоваться по назначению.

Как сообщили в Пензенской епархии, пошивом заняты представители молодежных объединений храмов Димитрия Донского, Николая Чудотворца, святой мученицы Татианы, а также волонтеры храма Петра и Февронии Муромских.

Добровольцы уже обеспечили масками прихожан, а также тех, кто оказывает помощь пожилым горожанам, находящимся на самоизоляции.

Проблема отсутствия в пензенских аптеках столь необходимых в период распространения коронавируса изделий поднималась на прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым, которая состоялась в среду, 8 апреля.

«Около 10 дней тому назад крупная компания закупила 100 тысяч масок, которые реализовывались в торговой сети. Сегодня 12 предприятий шьют маски - свыше 22 тысяч штук в сутки. Их направляют в первую очередь на заводы и предприятия, которые работают и выполняют госзаказ, а также работникам социальных служб, МФЦ, торговли», - пояснил тогда губернатор.

Он добавил, что в ближайшие дни в область из Москвы поступят 300 000 масок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость||

Чтобы шить маски нужна ткань, нитки, резинка. Магазины где можно это купить закрыты. У меня вопрос где они берут все для пошива?

Гость||

Гость писал(a):

У меня вопрос где они берут все для пошива?
Интернет пока не запретили!

Гость||

Заболевание коронавирусом подтвердилось у жителей ..............., Старого Демкина (Шемышейский район),

Это где 7 ключей святых?

Гость||

Гость писал(a):

Чтобы шить маски нужна ткань, нитки, резинка. Магазины где можно это купить закрыты. У меня вопрос где они берут все для пошива?
заказывают онлайн.

Гость||

Александр Блок — Болотный попик

На весенней проталинке

За вечерней молитвою — маленький

Попик болотный виднеется.

Ветхая ряска над кочкой

Чернеется

Чуть заметною точкой.

И в безбурности зорь красноватых

Не видать чертенят бесноватых,

Но вечерняя прелесть

Увила вкруг него свои тонкие руки.

Предзакатные звуки,

Легкий шелест.

Тихонько он молится,

Улыбается, клонится,

Приподняв свою шляпу.

И лягушке хромой, ковыляющей,

Травой исцеляющей

Перевяжет болящую лапу.

Перекрестит и пустит гулять:

«Вот, ступай в родимую гать.

Душа моя рада

Всякому гаду

И всякому зверю

И о всякой вере».

И тихонько молится,

Приподняв свою шляпу,

За стебель, что кланится,

За больную звериную лапу,

И за римского папу.

Не бойся пучины тряской —

Спасет тебя черная ряска,

17 апреля 1905

Гость||

Можно было и без православном ей,а просто волонтеры,так нет же обязательно православных

Блевать хочется.

Гость||

И на том спасибо. ...хоть шерсти клок.

Гость||

Отсутствие инфекционных заболеваний у "православных швей" проверили?

Гость||

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