В Пензе православные добровольцы занялись пошивом медицинских масок

10.04.2020 | 11:21

В Пензе православные волонтеры бесплатно шьют для нуждающихся маски. Их изготавливают из хлопковой ткани, сложенной в несколько слоев. После стирки и обработки паром изделиями можно вновь пользоваться по назначению.

Как сообщили в Пензенской епархии, пошивом заняты представители молодежных объединений храмов Димитрия Донского, Николая Чудотворца, святой мученицы Татианы, а также волонтеры храма Петра и Февронии Муромских.

Добровольцы уже обеспечили масками прихожан, а также тех, кто оказывает помощь пожилым горожанам, находящимся на самоизоляции.

Проблема отсутствия в пензенских аптеках столь необходимых в период распространения коронавируса изделий поднималась на прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым, которая состоялась в среду, 8 апреля.

«Около 10 дней тому назад крупная компания закупила 100 тысяч масок, которые реализовывались в торговой сети. Сегодня 12 предприятий шьют маски - свыше 22 тысяч штук в сутки. Их направляют в первую очередь на заводы и предприятия, которые работают и выполняют госзаказ, а также работникам социальных служб, МФЦ, торговли», - пояснил тогда губернатор.

Он добавил, что в ближайшие дни в область из Москвы поступят 300 000 масок.