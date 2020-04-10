Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|19:52
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Общество

Пензенцев могут оштрафовать на 30 тысяч за нарушение режима

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От 1 000 до 30 000 рублей могут заплатить в виде штрафа пензенцы, которые нарушают правила поведения во время режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В стране ограничительные меры утверждены указом президента, в Пензенской области - постановлением губернатора. Нормативно-правовые изменения добавлены и в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

«Я поясню, чтобы прямо дословно: «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Это прописано в правилах. Отсюда вытекает самоизоляция, социальное самодистанцирование», - сообщил начальник отдела Управления общественной безопасности Пензенской области Владимир Гурин.

Для борьбы с праздношатающимися гражданами созданы рабочие группы, в состав которых входят сотрудники полиции и представители исполнительных органов власти. В основном все остановленные ими прохожие мотивируют свое нахождение на улице острой необходимостью. Например, молодой человек смог предъявить справку-подтверждение, что он действительно занят делом - доставляет еду тем,кто сидит дома на самоизоляции.

«Около 40-50 заказов в день у нашего штата выходит. В приложении клиенты могут выбрать как обычную доставку, так и бесконтактную. Бесконтактная - это когда подносим заказ на расстояние метра от квартиры, ставим на сумку, сами отходим, клиент берет заказ. Мы в перчатках, все у нас есть», - рассказал курьер Тимофей Лепешкин.

Подобные рейды будут проходить до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нет режима ЧП, есть САМОизоляция, причем добровольная.

НО!

В это непростое время, все россияне должны (точка).

Гость||

Изолируйте от нас Белозерцева, пооооожаааалуйстааа!!!

Гость||

Уберите его в Орловскую область, пожалуйста. Мы скинемся, доплатим. Пусть едем на историческую родину. Верните Кузьмича... точнее ему подобного!

Гость||

Конституцию отменяет только ЧП!

Гость||

Чёт патрули от жёлтого дома далеко не отходят. Боятся?

Гость||

Губернатор у нас хорошо самоизолировался. В просторном коттедже за высоким забором.

Гость||

От рака в ежегодно умирает гораздо больше. От осложнений гриппа столько же а то и больше. Нам что то недоговаривают...

Гость||

Коммент с поддержкой просьбы изолировать от нас Белозерцева удалили))))))) он был заскриншотен, правда. Интересно, какой штраф в стране за незаконную цензуру?)

Гость||

И на фото и видео, конечно, все, как один, держат дистанцию в 1,5 метра ))))) Когда же уже этот цирк закончится?

Гость||

Страна решина штрафами казну набить .

Гость||

пусть только попробуют! по закону (статья 27) имею право ходить где хочу! ЧС никто не вводил, дома сидеть - дело ДОБРОВОЛЬНОЕ! вот и пусть сидят. мы по москвам и по забуграм не шляемся и не ввозим в Россиюшку коронавирусы и прочие трипперы!

Гость||

С чего платить штраф??? Сегодня у мужа зарплата должна быть. Не дали, сказали частями несчастные 15000 руб будут давать. У меня на работе тоже предупредили, что зарплату во время не ждите. Как жить? У нас 2 детей. Домой разогнали, предприятия где работаем не работают. У младшей близорукость прогрессирует. Нам прогулки просто необходимы!!! Заболеем мы короновирусом это ещё вопрос. А вот то что у ребенка зрение ухудшилось, слепая уже стала это факт. Хвалите онлайн занятия, из-за которых дети зрение теряют. Штрафы они ввели, кто меня и мою семью поддержит?

Гость||

прошлись пешком до Пенза первая (вокзал) на улице полно народу, ни одного мента... и машин Много... так что не надо ляля

Гость||

Даже не подумаю сидеть дома, если есть закон то он должен действовать на всех, а не выборочно! Смысл какой, если 70% горожан по городу по делам шатается и штрафы все эти не законно!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, какой штраф в стране за незаконную цензуру?)
нет его, штрафа-то

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Имя: Гость
Комментарий:

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