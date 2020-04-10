Пензенцев могут оштрафовать на 30 тысяч за нарушение режима

10.04.2020 | 18:12

От 1 000 до 30 000 рублей могут заплатить в виде штрафа пензенцы, которые нарушают правила поведения во время режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В стране ограничительные меры утверждены указом президента, в Пензенской области - постановлением губернатора. Нормативно-правовые изменения добавлены и в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

«Я поясню, чтобы прямо дословно: «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Это прописано в правилах. Отсюда вытекает самоизоляция, социальное самодистанцирование», - сообщил начальник отдела Управления общественной безопасности Пензенской области Владимир Гурин.

Для борьбы с праздношатающимися гражданами созданы рабочие группы, в состав которых входят сотрудники полиции и представители исполнительных органов власти. В основном все остановленные ими прохожие мотивируют свое нахождение на улице острой необходимостью. Например, молодой человек смог предъявить справку-подтверждение, что он действительно занят делом - доставляет еду тем,кто сидит дома на самоизоляции.

«Около 40-50 заказов в день у нашего штата выходит. В приложении клиенты могут выбрать как обычную доставку, так и бесконтактную. Бесконтактная - это когда подносим заказ на расстояние метра от квартиры, ставим на сумку, сами отходим, клиент берет заказ. Мы в перчатках, все у нас есть», - рассказал курьер Тимофей Лепешкин.

Подобные рейды будут проходить до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.