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Глас народа | Для жителей дома на ул. Карпинского карантин оказался сюрпризом

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В четверг, 9 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка, возмущенная неожиданным известием. Оказалось, что их подъезд закрыт на карантин 2-го числа, однако постановление об этом жильцы получили только 8-го.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, живет в доме № 35 на улице Карпинского. У одного из ее соседей по подъезду подтвердилась коронавирусная инфекция.

«Целую неделю мы даже не были в курсе, что в нашем подъезде есть зараженный! И тем более за эту неделю не было принято никаких мер», - рассказала горожанка.

Она добавила, что подъезд все же обработали дезинфицирующими средствами, но это состоялось 8 апреля. Однако на дверях до сих пор не вывесили объявление, что жильцы на карантине.

«Заходи и выходи кто хочет! Человек придет с работы и даже не узнает, что тут творится!» - возмутилась женщина.

Также у нее вызывает беспокойство отсутствие у подъезда мусорного бака. Теперь, когда жильцов официально закрыли на карантин, они не имеют права даже выносить бытовые отходы.

«Куда нам девать мусор? Устраивать свалку у подъезда? Или нарушать режим и идти на мусорку?» - задалась вопросом пензячка.

Ранее в редакцию портала с аналогичными проблемами обратился житель дома № 51 на проспекте Строителей. Горожанин, представившийся Сергеем, рассказал, что их подъезд закрыли, обнесли сигнальной лентой и повесили на входе объявление, но никаких мероприятий не проводится, обработки нет.

Также мужчина отметил, что на крыльце скапливается мусор. Бак рядом поставили, но чтобы выбросить туда отходы, необходимо выйти за сигнальную ленту. Ни один из жильцов нарушать требования изоляции не хочет, а гору пакетов убирать, видимо, некому.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ни один из жильцов нарушать требования изоляции не хочет
я так понимаю это клинические. лечебница Евграфова ждёт вас

Гость||

Помоги себе сам,если ещё жив.

Гость||

Гость писал(a):

Помоги себе сам,если ещё жив.
Но потом, за все неправильные действия, придется ответить по всей строгости.

(а какие действия были неправильные, потом и расскажут)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Куда нам девать мусор?
Откуда у Вас теперь может быть мусор если вы "невыходные". Вы по видимому так этому рады, что трубите об этом всей округе. Теперь от вашего дома будут шарахаться как от прокаженных. Надо вам еще и дверь заварить. Перепуганная Вы наша. От гриппа умирают самые ослабленные люди у которых уже не иммунитет, а решето через которое проникнет любая инфекция. Здоровым людям это не угрожает.

Гость||

Гость писал(a):

Типичная ситуация при нынешнем губернаторе.На словах вы в безопасности и всё у них под контролем и всё хо-ро-шо,а на деле все выживайте,как хотите,а мы вам ещё и палки в колёса будем вставлять.Он не отвечал никогда за свои слова.
Не нервничайте, как хочется сходить на матч хоккея с китайцами. Надо что бы еще разок приехала китайская команда

Гость||

А я Дина Черемушкина! Ем киндер сюрприз

Гость||

Оказалось, что их подъезд закрыт на карантин 2-го числа, однако постановление об этом жильцы получили только 8-го

Что и подтверждает фейковость этого коронавируса. Слишком закашмарили людей, а сами забыли что кошмарили, поэтому и по срокам такая шляпа:)) не бздите!

Гость||

Гость писал(a):

Что и подтверждает фейковость этого коронавируса. Слишком закашмарили людей, а сами забыли что кошмарили, поэтому и по срокам такая шляпа:)) не бздите!
+1ё00500

Гость||

Бояться выйти за сигнальную ленту 1,5 шага вот это дурь,у людей из за вируса крыша уже едет,вы же не болеете,просто на карантине и кто придумал что до мусорки нельзя дойти?,если из таких домов выпускает полиция,чтобы дойти до магазина или погулять с собакой?

Гость||

волонтерам кто звонил

продукты заказывали

Гость||

Если верить СМИ то подьезд огородили сигнальной лентой,а мусорный бак стоит за лентой-куда выкидывать мусор?Кто людям приносит продукты?

Гость||

Гость писал(a):

из таких домов выпускает полиция,чтобы дойти до магазина или погулять с собакой?
сначала разберись, что такое карантин и самоизоляция, потом чушь пиши, из-за таких до осени будем дома сидеть.. сколько идиотов с правами, обязанностей что-то не у кого нет, страна непуганых идиотов

Имя: Гость
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