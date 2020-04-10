10.04.2020 | 09:41

В четверг, 9 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка, возмущенная неожиданным известием. Оказалось, что их подъезд закрыт на карантин 2-го числа, однако постановление об этом жильцы получили только 8-го.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, живет в доме № 35 на улице Карпинского. У одного из ее соседей по подъезду подтвердилась коронавирусная инфекция.

«Целую неделю мы даже не были в курсе, что в нашем подъезде есть зараженный! И тем более за эту неделю не было принято никаких мер», - рассказала горожанка.

Она добавила, что подъезд все же обработали дезинфицирующими средствами, но это состоялось 8 апреля. Однако на дверях до сих пор не вывесили объявление, что жильцы на карантине.

«Заходи и выходи кто хочет! Человек придет с работы и даже не узнает, что тут творится!» - возмутилась женщина.

Также у нее вызывает беспокойство отсутствие у подъезда мусорного бака. Теперь, когда жильцов официально закрыли на карантин, они не имеют права даже выносить бытовые отходы.

«Куда нам девать мусор? Устраивать свалку у подъезда? Или нарушать режим и идти на мусорку?» - задалась вопросом пензячка.

Ранее в редакцию портала с аналогичными проблемами обратился житель дома № 51 на проспекте Строителей. Горожанин, представившийся Сергеем, рассказал, что их подъезд закрыли, обнесли сигнальной лентой и повесили на входе объявление, но никаких мероприятий не проводится, обработки нет.

Также мужчина отметил, что на крыльце скапливается мусор. Бак рядом поставили, но чтобы выбросить туда отходы, необходимо выйти за сигнальную ленту. Ни один из жильцов нарушать требования изоляции не хочет, а гору пакетов убирать, видимо, некому.