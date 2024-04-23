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Общество

Опубликован график работы медучреждений в майские праздники

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Опубликован график работы учреждений здравоохранения Пензенской области в майские праздники.

Специализированную медицинскую помощь в стационарах окажут в полном объеме без перерыва и выходных дней. Также не будет изменений в работе службы скорой помощи.

В районах области поликлиники участковых больниц 27 апреля станут работать по режиму понедельника.

28, 29, 30-го числа, а также 10 мая с 8:00 до 14:00 пациентов примут в кабинетах неотложной медицинской помощи, выпишут лекарства, выдадут листки нетрудоспособности. Кроме того, врачи окажут срочную медпомощь на дому по вызовам, принятым с 8:00 до 14:00.

4 и 11 мая за неотложной помощью можно обратиться в поликлиники. 1, 5, 9 и 12 мая данные медицинские организации не работают.

Поликлиники районных и центральных районных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» работают все праздники: 27 апреля - по графику понедельника, 28, 29, 30-го числа, 4, 10, 11 мая с 8:00 до 14:00 пациентов примут кабинеты неотложной помощи. Там можно будет получить листок нетрудоспособности, рецепт на лекарства и так далее. Кроме того, врачи посетят больных на дому.

1, 5, 9 и 12 мая неотложную медицинскую помощь окажут только в поликлиниках с 8:00 до 14:00.

Контакт-центры на базе единого телефонного номера 122 будут работать все дни, кроме 1, 5, 9 и 12 мая. Звонки примут с 8:00 до 14:00, с 8:00 до 12:00 - вызовы врача на дом.

«В каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций», - напомнили жителям региона в пресс-службе минздрава области.

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