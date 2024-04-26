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Общество

В пензенской гордуме обсудили цену асфальта на новом заводе

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Возведение асфальтобетонного завода в районе улиц Рябова и Пушанина, в бывшей промзоне колонии № 5, будет завершено в июне. Об этом в пятницу, 26 апреля, на сессии Пензенской городской думы заявил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

На завершение работ для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию требуется еще 19,7 млн рублей. Депутаты проголосовали за выделение этой суммы.

«В июне планируем начать работу», - заверил Астафьев, уточнив, что после этого для ремонта дорог и других территорий наконец можно будет использовать асфальт местного производства. По данным начальника управления капстроительства, завод уже находится в ведении МБУ «Пензавтодор».

Депутат Александр Смирнов поинтересовался, будут ли в таком случае действовать какие-то льготные условия при оформлении договоров на асфальтировку территорий школ, детских садов, дворов.

«Наш текущий завод малой мощности, и мы не можем выполнять большой объем работ, в первую очередь с этой целью завод строится. А если покупать [асфальт] на стороне, то стоимость его как минимум в 2-3 раза выше будет», - пояснил и. о. начальника УЖКХ Михаил Парастаев.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин призвал чиновника не делать поспешных выводов: «Я бы не говорил сейчас таких цифр. Вы сначала постройте, посмотрите, какие затраты у вас будут. А то сейчас скажете, что цена в 3 раза ниже будет, а по факту она будет такая же».

Ранее сообщалось, что завод в полном комплекте прибыл из Китая. На территории необходимо проложить внутренние и наружные сети газоснабжения, внешнее электроснабжение, установить трансформаторную подстанцию, дизель-генератор и пр.

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