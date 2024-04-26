Сетевое издание|18+|Пятница|26 апр 2024|11:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе остались 972 невостребованные путевки в лагеря

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По состоянию на пятницу, 26 апреля, в Пензе количество желающих приобрести путевки в загородные лагеря для детей составляет около 14 тысяч. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сергей Волков на сессии гордумы.

Он напомнил, что прием заявок родителей через портал госуслуг начался 8 апреля. Речь идет о бюджетных путевках с частичной оплатой в размере 5 812 рублей (полная стоимость - 23 214).

«У нас на сегодня не востребованы 972 путевки. В «Белку», «Солнечную долину», «Сосновый бор» имеются путевки в достаточном количестве. Если есть желающие отдохнуть летом, то они отдохнут», - заявил Сергей Волков.

Он признал, что пензенцы в основном хотят отправить детей в муниципальные лагеря «Строитель» и «Юность», а также в «Зарю». «В эти лагеря уже путевок нет», - констатировал замглавы администрации.

Предполагается, что в загородных лагерях этим летом отдохнут 9 015 пензенских ребят. Продолжительность смены - 21 день.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте