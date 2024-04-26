В Пензе остались 972 невостребованные путевки в лагеря

26.04.2024 | 10:41

По состоянию на пятницу, 26 апреля, в Пензе количество желающих приобрести путевки в загородные лагеря для детей составляет около 14 тысяч. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сергей Волков на сессии гордумы.

Он напомнил, что прием заявок родителей через портал госуслуг начался 8 апреля. Речь идет о бюджетных путевках с частичной оплатой в размере 5 812 рублей (полная стоимость - 23 214).

«У нас на сегодня не востребованы 972 путевки. В «Белку», «Солнечную долину», «Сосновый бор» имеются путевки в достаточном количестве. Если есть желающие отдохнуть летом, то они отдохнут», - заявил Сергей Волков.

Он признал, что пензенцы в основном хотят отправить детей в муниципальные лагеря «Строитель» и «Юность», а также в «Зарю». «В эти лагеря уже путевок нет», - констатировал замглавы администрации.

Предполагается, что в загородных лагерях этим летом отдохнут 9 015 пензенских ребят. Продолжительность смены - 21 день.