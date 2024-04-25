Сетевое издание|18+|Четверг|25 апр 2024|08:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Кардиолог: Пропуски завтрака могут привести к инсульту

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Частый пропуск завтрака может привести к инсульту, а ужин после 20:00 увеличивает риск развития инфаркта. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова.

Она отметила, что, как ни странно, люди, практикующие интервальное голодание, менее подвержены развитию сердечно-сосудистых событий.

Врач объяснила это противоречие тем, что в зависимости от причины пропуска приема пищи в организме запускаются принципиально разные механизмы.

По ее словам, когда человек отказывается от завтрака из-за нехватки времени или нервного напряжения, в его организме вырабатывается гормон стресса - кортизол. Он запускает процессы воспаления и стимулирует рост атеросклеротических бляшек, что впоследствии приводит к проблемам с сердцем и сосудами.

«Когда же соблюдение интервальной диеты или поста происходит осознанно, то есть человек готовится и морально, и физически к пропуску приема пищи, в организме включаются механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, запускается процесс аутофагии - очищения клеток нашего тела от поврежденных компонентов и токсинов, что способствует снижению активности свободных радикалов и замедлению процесса старения», - пояснила Ксения Ерусланова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте