Кардиолог: Пропуски завтрака могут привести к инсульту

25.04.2024 | 08:20

Частый пропуск завтрака может привести к инсульту, а ужин после 20:00 увеличивает риск развития инфаркта. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова.

Она отметила, что, как ни странно, люди, практикующие интервальное голодание, менее подвержены развитию сердечно-сосудистых событий.

Врач объяснила это противоречие тем, что в зависимости от причины пропуска приема пищи в организме запускаются принципиально разные механизмы.

По ее словам, когда человек отказывается от завтрака из-за нехватки времени или нервного напряжения, в его организме вырабатывается гормон стресса - кортизол. Он запускает процессы воспаления и стимулирует рост атеросклеротических бляшек, что впоследствии приводит к проблемам с сердцем и сосудами.

«Когда же соблюдение интервальной диеты или поста происходит осознанно, то есть человек готовится и морально, и физически к пропуску приема пищи, в организме включаются механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, запускается процесс аутофагии - очищения клеток нашего тела от поврежденных компонентов и токсинов, что способствует снижению активности свободных радикалов и замедлению процесса старения», - пояснила Ксения Ерусланова.