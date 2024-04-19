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Общество

В Пензе в детской поликлинике решили разделить потоки пациентов

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В Пензе в городской детской поликлинике в 1-м проезде Рахманинова, 12, модернизировали внутреннее пространство на пятом этаже для удобства посетителей.

В Пензе в детской поликлинике решили разделить потоки пациентов

«Для более четкого разделения потоков юных пациентов, направляемых в рентген-кабинет, и тех, кто приходит на профилактические мероприятия в кабинеты массажа и лечебной физкультуры, мы установили дополнительную межкоридорную входную группу», - сообщается в группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

Здание было построено в 2006 году, и преобразование провели, чтобы оно соответствовало современным требованиям, предъявляемым к лечебным учреждениям.

В Пензе в детской поликлинике решили разделить потоки пациентов

Ранее в Пензе капитально отремонтировали поликлинику для взрослых на улице Краснова, 60. Там обновили коридоры, два лестничных пролета и шесть кабинетов. Внизу появился туалет для маломобильных граждан.

Зимой делали текущий ремонт в поликлинике в Жемчужном проезде, 8а. Привести в порядок собирались и поликлинику на улице Светлой, 1.

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Источник — фото ГБУЗ «Городская детская поликлиника»
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