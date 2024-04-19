В Пензе в детской поликлинике решили разделить потоки пациентов

19.04.2024 | 18:29

В Пензе в городской детской поликлинике в 1-м проезде Рахманинова, 12, модернизировали внутреннее пространство на пятом этаже для удобства посетителей.

«Для более четкого разделения потоков юных пациентов, направляемых в рентген-кабинет, и тех, кто приходит на профилактические мероприятия в кабинеты массажа и лечебной физкультуры, мы установили дополнительную межкоридорную входную группу», - сообщается в группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

Здание было построено в 2006 году, и преобразование провели, чтобы оно соответствовало современным требованиям, предъявляемым к лечебным учреждениям.

Ранее в Пензе капитально отремонтировали поликлинику для взрослых на улице Краснова, 60. Там обновили коридоры, два лестничных пролета и шесть кабинетов. Внизу появился туалет для маломобильных граждан.

Зимой делали текущий ремонт в поликлинике в Жемчужном проезде, 8а. Привести в порядок собирались и поликлинику на улице Светлой, 1.