Пензенским школам рекомендованы даты завершения учебного года

Для образовательных организаций Пензенской области разработаны рекомендации по завершению учебного года.
«Для школьников 9-х и 11-х классов датой названо 6 июня, для учеников остальных классов обучение - до 30 мая», - сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
В министерстве напомнили, что с 13 апреля одиннадцатиклассники будут сосредоточены на изучении тех предметов, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. В связи с этим школы должны скорректировать программы и разработать индивидуальные учебные планы для каждого выпускника.
По остальным предметам оценки могут быть выставлены на основе результатов первого полугодия и текущей успеваемости во втором.
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