Пензенским школам рекомендованы даты завершения учебного года

10.04.2020 | 09:45

Для образовательных организаций Пензенской области разработаны рекомендации по завершению учебного года.

«Для школьников 9-х и 11-х классов датой названо 6 июня, для учеников остальных классов обучение - до 30 мая», - сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В министерстве напомнили, что с 13 апреля одиннадцатиклассники будут сосредоточены на изучении тех предметов, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. В связи с этим школы должны скорректировать программы и разработать индивидуальные учебные планы для каждого выпускника.

По остальным предметам оценки могут быть выставлены на основе результатов первого полугодия и текущей успеваемости во втором.