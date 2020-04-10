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Учеба

Пензенским школам рекомендованы даты завершения учебного года

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Для образовательных организаций Пензенской области разработаны рекомендации по завершению учебного года.

«Для школьников 9-х и 11-х классов датой названо 6 июня, для учеников остальных классов обучение - до 30 мая», - сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В министерстве напомнили, что с 13 апреля одиннадцатиклассники будут сосредоточены на изучении тех предметов, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. В связи с этим школы должны скорректировать программы и разработать индивидуальные учебные планы для каждого выпускника.

По остальным предметам оценки могут быть выставлены на основе результатов первого полугодия и текущей успеваемости во втором.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость||

Др 30 мая что с ума сошли.2 кл задают уроки как в 11 кл.Для чего изо,технология,физра.Родители работают.

Имя: Гость
Комментарий:

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