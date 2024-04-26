За неделю число укушенных клещами возросло более чем в 2,5 раза

С 19 по 26 апреля к медикам обратились 79 жителей Пензенской области, укушенных клещами. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было всего 30.
Всего с начала сезона активности клещей в учреждения здравоохранения обратились 120 жертв членистоногих, из которых 40 - дети младше 14 лет.
За этот период специалисты исследовали в лаборатории 97 кровососов. В 22 из них (22,7%) обнаружились возбудители иксодового клещевого боррелиоза.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, в общей сложности в регионе акарицидными обработками охвачено 3,25 га. Это всего лишь 1,48% площади, запланированной к обработке, которая составляет 220 га.
Ранее жителей Заречного предупредили о старте противоклещевой обработки зеленых зон. Горожан попросили на несколько дней воздержаться от посещения участков, обозначенных сигнальными лентами и информационными табличками.
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