За неделю число укушенных клещами возросло более чем в 2,5 раза

26.04.2024 | 09:53

С 19 по 26 апреля к медикам обратились 79 жителей Пензенской области, укушенных клещами. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было всего 30.

Всего с начала сезона активности клещей в учреждения здравоохранения обратились 120 жертв членистоногих, из которых 40 - дети младше 14 лет.

За этот период специалисты исследовали в лаборатории 97 кровососов. В 22 из них (22,7%) обнаружились возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в общей сложности в регионе акарицидными обработками охвачено 3,25 га. Это всего лишь 1,48% площади, запланированной к обработке, которая составляет 220 га.

Ранее жителей Заречного предупредили о старте противоклещевой обработки зеленых зон. Горожан попросили на несколько дней воздержаться от посещения участков, обозначенных сигнальными лентами и информационными табличками.