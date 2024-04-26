Сетевое издание|18+|Пятница|26 апр 2024|11:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За неделю число укушенных клещами возросло более чем в 2,5 раза

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 19 по 26 апреля к медикам обратились 79 жителей Пензенской области, укушенных клещами. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было всего 30.

Всего с начала сезона активности клещей в учреждения здравоохранения обратились 120 жертв членистоногих, из которых 40 - дети младше 14 лет.

За этот период специалисты исследовали в лаборатории 97 кровососов. В 22 из них (22,7%) обнаружились возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в общей сложности в регионе акарицидными обработками охвачено 3,25 га. Это всего лишь 1,48% площади, запланированной к обработке, которая составляет 220 га.

Ранее жителей Заречного предупредили о старте противоклещевой обработки зеленых зон. Горожан попросили на несколько дней воздержаться от посещения участков, обозначенных сигнальными лентами и информационными табличками.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте