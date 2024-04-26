Пензе не хватает саженцев для весеннего озеленения

26.04.2024 | 11:53

В 2023 году в Пензе подверглись санитарной обрезке 2 672 дерева. 9 955 аварийных стволов было спилено. Вырезано 686 тысяч единиц поросли американского клена. На проспектах Строителей и Победы, улицах Володарского, Кирова, Московской, Суворова и других высажено 3 038 саженцев.

Такую статистику привел в пятницу, 26 апреля, на сессии Пензенской городской думы и. о. начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев.

По его словам, сейчас ведется проверка состояния растений, высаженных в прошлом году.

«Если какие-то из них не прижились, подрядчик будет восстанавливать их в рамках гарантийных обязательств», - пояснил он.

Депутат Юрий Зиновьев заявил, что в этом году пензенцев, желающих принять участие в озеленении города, «обделили» посадочным материалом. Коллегу поддержал Алексей Иванов.

«Нам ни в этом, ни в прошлом году ни одного саженца не выдали. Люди ждали, хотели посадить! Что, идти в лес, выкапывать саженцы? А в лесу лесник поймает и скажет: «Что ж вы делаете?» Парадоксальная ситуация, хотелось бы ее изменить в лучшую сторону», - возмутился он.

Как пояснил Михаил Парастаев, саженцев действительно оказалось недостаточно, а сейчас вообще нет. Он пообещал в ближайшее время оценить потребность в них и уточнил, что посадочный материал покупной, свой у города отсутствует.

В качестве варианта удешевления молодых растений депутаты предложили создать питомник в «Зеленом хозяйстве».

«У нас был питомник, мы пользовались своими саженцами, но сейчас, к сожалению, его нет. Может быть, есть смысл посмотреть, что осталось от огромной структуры «Зеленхоза». Кроме того, сейчас стоит вопрос о создании лесничества в Пензе, которое будет заниматься этим вопросом. Пенза в советское время была одним из самых зеленых городов, к этому надо возвращаться. И работа должна быть системной и целенаправленной. Пока же мы только по факту решаем определенные проблемы», - резюмировал председатель гордумы Владимир Мутовкин.