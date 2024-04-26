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Общество

Улице в Пензе присвоили «труднопроизносимое» название

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В пятницу, 26 апреля, на сессии Пензенской городской думы утвердили название для новой улицы в Октябрьском районе.

Участок расположен рядом с улицами Звездной, Аустрина и территорией Совхоз Победа. Было предложено назвать улицу Сельскохозяйственной, однако поначалу наименование депутатам не понравилось.

«Я и на комиссии выступал, и коллеги меня поддержали, что труднопроизносимо (название. - Прим. ред.) в определенной степени. Ну и 20 букв в названии, писать тоже будет неудобно», - высказался депутат Андрей Жданников.

Он напомнил, что в годы войны некоторые предприятия перенесли производство в Пензу. Получило развитие сельское хозяйство, к примеру, сеяли пшеницу.

«Поэтому я предлагаю назвать улицу Пшеничной, в связи с чем будет у меня поправка. Все-таки хлеб у нас символизирует достаток, богатство», - заявил Жданников.

Начальник управления градостроительства и архитектуры города Анастасия Асташкина пояснила, что назвать улицу Сельскохозяйственной предложил пензенец, у которого в этом районе наибольший по площади земельный участок (268 201 кв. м).

«Там планируется ведение сельского хозяйства, которое не связано с выращиванием пшеницы, пшена, зерна, цветов, ягод. Все земельные участки, которые расположены на данной улице, имеют сельскохозяйственное значение», - объяснила Асташкина.

Она добавила, что на улице нет никаких жилых домов, административных зданий. «Здесь только поле», - отметила Асташкина.

Поправку Андрея Жданникова, чтобы назвать улицу Пшеничной, депутаты не приняли.

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