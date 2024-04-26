Жители Пензенской области не смогут купить пиротехнику

26.04.2024 | 09:24

В Пензенской области с субботы, 27 апреля, запрещена продажа пиротехники организациям и гражданам. Соответствующий указ подписан губернатором.

Запрет будет действовать по 12 мая. Он касается в том числе пиротехнических изделий бытового назначения.

Согласно указу, ограничение вводится «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, объектов энергетики».

Запрет на использование пиротехники действует в регионе с 31 июля 2023 года. Исключение сделано для проведения салютов, посвященных празднованию дней славы, памятных дат и иных праздников, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

Нарушителям грозит штраф: для физических лиц - 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-50 тысяч, для юрлиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей.