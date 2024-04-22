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Общество

Онкологи посвятят день диагностике предраковых состояний ЖКТ

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В субботу, 27 апреля, в областном онкодиспансере пройдет день открытых дверей. Его посвятят ранней диагностике и профилактике полипов желудка и предраковых состояний верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Прием всех желающих будет вестись с 10:00 до 13:00, но необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону 8-937-422-64-54 в рабочие дни с 11:00 до 14:00.

В областном минздраве подчеркнули, что принять участие в акции стоит пациентам, страдающим гастритами, панкреатитами, язвенной болезнью и имеющим большой стаж курения.

«К факторам риска развития рака желудочно-кишечного тракта также относятся употребление продуктов питания с высоким содержанием жиров, красителей, консервантов, канцерогенов; избыточный вес, ожирение, метаболический синдром», - сообщили в ведомстве.

Записавшимся на прием нужно иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Аналогичные мероприятия пройдут в центрах амбулаторной онкологической помощи. Чтобы обследоваться там, необходимо позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-80-44. В регионе открыто 10 подобных центров, в том числе в Кузнецкой и Сердобской межрайонных больницах.

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