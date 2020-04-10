В Пензе у нескольких врачей подозревают коронавирус

Несколько пензенских врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус. Они контактировали с заболевшими.
Эту информацию порталу PenzaInform.ru подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
Анализы медиков направлены в московский референс-центр, откуда ожидается ответ.
По данным на 9 апреля, новых случаев заражения COVID-19 в регионе не выявлено. Общее число больных опасным вирусом по-прежнему составляет 52 человека.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Забыли написать еще, что от первой больной коронавирусом никто не заразился! Совсем-совсем никто, вообще! А то уж люди забывать это начали...