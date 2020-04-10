В Пензе у нескольких врачей подозревают коронавирус

10.04.2020 | 10:05

Несколько пензенских врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус. Они контактировали с заболевшими.

Эту информацию порталу PenzaInform.ru подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Анализы медиков направлены в московский референс-центр, откуда ожидается ответ.

По данным на 9 апреля, новых случаев заражения COVID-19 в регионе не выявлено. Общее число больных опасным вирусом по-прежнему составляет 52 человека.