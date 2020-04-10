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Общество

В Пензе у нескольких врачей подозревают коронавирус

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Несколько пензенских врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус. Они контактировали с заболевшими.

Эту информацию порталу PenzaInform.ru подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Анализы медиков направлены в московский референс-центр, откуда ожидается ответ.

По данным на 9 апреля, новых случаев заражения COVID-19 в регионе не выявлено. Общее число больных опасным вирусом по-прежнему составляет 52 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Забыли написать еще, что от первой больной коронавирусом никто не заразился! Совсем-совсем никто, вообще! А то уж люди забывать это начали...

Гость||

А были ли эти врачи обеспечены средствами защиты "как у Путина"? Если нет, то почему? Кто виноват? Кто наказан? Кто уволен? Когда прекратится пустое балабольство? Когда власть начнёт заниматься реальными делами?

Гость||

Спасибо Лисиной ! Она заразу привезла,даже свою мать заразила.

Гость||

Гость писал(a):

Забыли написать еще, что от первой больной коронавирусом никто не заразился! Совсем-совсем никто, вообще! А то уж люди забывать это начали...
Ахахах

Гость||

Бабуля если что,это мать Лисиной,как бы они это не скрывали.

Гость||

ВОТ ТЕ И ОПАНЬКИ.

Гость||

Сама в инстаграмме выкладывала путешествие в Милан,а потом говорит не ездила.

Гость||

Это было виртуальное путешествие...

Гость||

Интересно,во сколько Лисиным обошёлся такой отмаз ? Если даже губер говорит не ездила,а в инсте фото из Милана половина города видела.

Гость||

Здоровья всем медработникам!!! Они на переднем крае этой невидимой войны.

Гость||

Заболевшая бабушка,певшая в хоре,скончалась. А так же умирают люди от двухсторонней пневмонии и почему то им не делали тест. И почему то об этом все молчат. А людей этих хоронят в закрытых гробах.

Гость||

Кас.:Бабуля если что,это мать Лисиной,как бы они это не скрывали.

ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО ТОГДА У ЛИСИНОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТЧЕСТВО ИГОРЕВНА (Т.К. ПОКОЙНЫЙ МУЖ БАБУЛИ С КАРПИНСКОГО 33 БЫЛ ИГОРЬ), А ОНА, ЗАМЕЧУ, ЛИСИНА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА. Я НИКОГО НЕ ЗАЩИЩАЮ И НЕ ОБВИНЯЮ, Т.К. ДОСТОВЕРНО НЕ ЗНАЮ, КТО ТАМ ИЗ НИХ БЫЛ В ИТАЛИИ ИЛИ ГЕРМАНИИ. НО ЕСТЬ ИНФ. ЧТО У СТАРУШКИ ДОЧЬ ЖИВЕТ НЕ В ГЕРМАНИИ, А В БАШКИРИИ, И ОНА К НЕЙ ЕЗДИЛА ТУДА.

Гость||

Гость писал(a):

Бабуля если что,это мать Лисиной,как бы они это не скрывали.

точно? Ну значит первая всех и заразила.

Гость||

Закрутили сюжет с родственными связями. Агата Кристи отдыхает)))

Гость||

Гость писал(a):

Заболевшая бабушка,певшая в хоре,скончалась. А так же умирают люди от двухсторонней пневмонии и почему то им не делали тест. И почему то об этом все молчат. А людей этих хоронят в закрытых гробах.
ей значит не корону написали?

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Имя: Гость
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