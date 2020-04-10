В Пензе с 13 апреля МФЦ возобновят прием документов

10.04.2020 | 14:07

С понедельника, 13 апреля, в Пензе офисы многофункциональных центров возобновляют работу не только на выдачу, но и на прием документов от граждан исключительно по предварительной записи.

Перечень функций, осуществляемых с этого дня и до особого распоряжения, сокращен. В него входят:

- услуги по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

- регистрация физических лиц, подтверждение личности заявителя и восстановление доступа к учетной записи на портале государственных услуг.

«Также граждане могут подать заявления на получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого портала государственных услуг gosuslugi.ru», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.