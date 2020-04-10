В Пензе с 13 апреля МФЦ возобновят прием документов

С понедельника, 13 апреля, в Пензе офисы многофункциональных центров возобновляют работу не только на выдачу, но и на прием документов от граждан исключительно по предварительной записи.
Перечень функций, осуществляемых с этого дня и до особого распоряжения, сокращен. В него входят:
- услуги по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
- регистрация физических лиц, подтверждение личности заявителя и восстановление доступа к учетной записи на портале государственных услуг.
«Также граждане могут подать заявления на получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого портала государственных услуг gosuslugi.ru», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
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