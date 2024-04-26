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Общество

Психолог посоветовал, как снять напряжение во время экзаменов

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В мае для школьников 9-х и 11-х классов наступает пора аттестации. В период умственных нагрузок и напряжения нервной системы у подростков могут обостряться или проявляться различные заболевания, в частности пограничное расстройство личности (ПРЛ).

Об этом «Известиям» рассказал руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) клинический психолог Сергей Мартынов.

По словам эксперта, ПРЛ характеризуется такими состояниями, как эмоциональная неустойчивость, высокая тревожность, трудность построения коммуникации с людьми. В подростковом возрасте они наблюдаются особенно отчетливо, так как связаны с гормональной перестройкой.

Сергей Мартынов утверждает, что во время экзаменов поддержать организм поможет индивидуальная терапия в комплексе с омегой-3.

«Очень важно поддерживать ребенка в этот период. Если вдруг он стал считать, что с ним что-то не так, проявляются симптомы ПРЛ, то необходимо проконсультироваться с психотерапевтом, который специализируется на подростковой психологии. Нередко при постановке точного диагноза «ПРЛ» назначается фармакотерапия. На базе последних медицинских исследований было установлено, что омега-3 (полиненасыщенные жирные кислоты) улучшает когнитивные функции и в период сильных умственных нагрузок станет неплохим дополнением к терапии психолога», - рекомендует специалист.

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