Главное о коронавирусе за 24 апреля: вспышка в вузе, проверки на дорогах, соцподдержка

В области увеличилось количество выздоровевших жителей с COVID-19.
Пензенские автоинспекторы массово проверяют водителей.
Губернатор проведет прямую линию по вопросам социальной поддержки.
В регионе выявили новых больных коронавирусной инфекцией.
Оперштаб рассказал, где вновь зарегистрированы случаи COVID-19.
В Пензе зафиксировали еще один случай коронавируса у младенца.
В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье.
В пензенском вузе зафиксировано массовое заболевание COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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