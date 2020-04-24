Главное о коронавирусе за 24 апреля: вспышка в вузе, проверки на дорогах, соцподдержка

24.04.2020 | 21:27

В области увеличилось количество выздоровевших жителей с COVID-19.

Пензенские автоинспекторы массово проверяют водителей.

Губернатор проведет прямую линию по вопросам социальной поддержки.

В регионе выявили новых больных коронавирусной инфекцией.

Оперштаб рассказал, где вновь зарегистрированы случаи COVID-19.

В Пензе зафиксировали еще один случай коронавируса у младенца.

В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье.

В пензенском вузе зафиксировано массовое заболевание COVID-19.