Кардиолог: Разговоры по телефону более 30 минут в неделю опасны

17.05.2024 | 08:51

В пятницу, 17 мая, отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В связи с этой датой внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто предупредил о том, что разговоры по телефону более получаса в неделю повышают риск развития этого заболевания.

«Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени», - цитирует Шляхто РИА Новости.

Кардиолог отметил, что в зависимости от уровня артериального давления рекомендуются разные типы физической активности.

Так, людям с давлением выше 140 на 90 следует кататься на велосипеде и плавать; тем, у кого давление в пределах 130-140 на 80-90, нужны отжимания, приседания, работа с гантелями и штангой. При давлении ниже 130 на 80 рекомендованы статические силовые тренировки.

Он подчеркнул, что физическую активность важно поддерживать ежедневно, так как действие большинства упражнений, влияющих на артериальное давление, длится около 24 часов.